Los aparcamientos y la gestión de Martín Palomino, entre los asuntos tratados por el Círculo Empresarial Placentino y el Ayuntamiento

La disponibilidad de suelo industrial, la reducción de la burocracia, la movilidad o el desarrollo de las obras de Martín Palomino han sentado las bases de la primera reunión de trabajo entre el Círculo Empresarial Placentino y el nuevo alcalde de Plasencia, David Dóniga. El encuentro se ha celebrado el martes, y también ha servido para abrir una vía de comunicación entre los dos organismos con el objetivo de abordar los asuntos que conciernen al desarrollo de la actividad empresarial en la ciudad.

En el encuentro han participado el presidente del Círculo Empresarial Placentino, Carlos Oliva, y el vicepresidente de la asociación, Alberto Santos, junto al alcalde de Plasencia y la concejala de Promoción Empresarial, Belinda Martín. Según ha explicado el Círculo, este primer contacto institucional permitirá continuar trabajando de forma conjunta en cuestiones estratégicas para el tejido económico local.

Reunión entre el Círculo Empresarial Extremeño y el Ayuntamiento de Plasencia / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Agilizar los trámites administrativos

Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro ha sido la necesidad de seguir avanzando en la agilización de los trámites administrativos, que se erige como una de las principales demandas del sector empresarial. En este sentido, la organización empresarial se ha mostrado simpatizante de la nueva Área de Transformación Digital y Simplificación Administrativa, presentada por el Ayuntamiento durante la misma jornada.

Desde la asociación han señalado que este nuevo departamento puede representar "un importante avance" para las empresas si consiguen medidas efectivas, tales como reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la resolución de expedientes. Asimismo, durante la reunión se han valorado de forma positiva iniciativas como "Cero Papeles Inútiles" y "Operación 48 Horas", presentadas por Álvaro Astasio y orientadas a una respuesta más efectiva por parte de la administración municipal, tanto para la ciudadanía como para el tejido empresarial.

Suelo industrial, taxis y aparcamientos

Otro de los puntos que se ha tocado en la reunión ha sido la disponibilidad de suelo industrial, una cuestión que el Círculo Empresarial Placentino considera estratégica para facilitar la implantación de nuevas empresas y favorecer el crecimiento de las ya existentes.

Además, ambas partes han intercambiado impresiones sobre otros asuntos de interés para la ciudad, entre ellos la mejora del servicio de taxi, especialmente con el objetivo de reforzar la atención al turismo. Del mismo modo se ha abordado la situación de los aparcamientos en la capital del Jerte y la planificación de los festivos locales.

El desarrollo de Martín Palomino

La remodelación de Martín Palomino y la avenida de España también ha ocupado un lugar destacado durante la reunión. Se trata de una actuación considerada como estratégica para Plasencia, cuya ejecución está prevista en un plazo de 18 meses.

Desde el Círculo Empresarial Placentino han valorado positivamente el impulso definitivo a este proyecto, si bien han puesto de manifiesto la importancia de que las obras sean compatibles con el normal funcionamiento de las empresas ubicadas en la zona.

A pesar de ser una actuación promovida por la Junta de Extremadura, el alcalde y la concejala han trasladado su compromiso de realizar un "seguimiento cercano" de la evolución de los trabajos, manteniendo un contacto permanente con los negocios afectados para atender sus necesidades y contribuir a minimizar el impacto económico durante la ejecución de las obras.

Una reunión "muy constructiva"

Por su parte presidente del CEP ha valorado de manera satisfactoria este primer encuentro, destacando la "reunión constructiva" con el Ayuntamiento para abordar cuestiones vinculadas al tejido empresarial y desarrollo de Plasencia.

Finalmente, el Círculo Empresarial Placentino ha anunciado que será a partir de septiembre cuando trasladará al Ayuntamiento las principales inquietudes y propuestas de sus empresas asociadas, con el objetivo de continuar avanzando en aquellas medidas que favorezcan el porvenir empresarial de la ciudad y, de igual forma, mantener abierta la línea de comunicación iniciada en esta primera relación institucional.