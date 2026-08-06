Plasencia acogerá el XVII Campeonato de Extremadura de Triatlón Olímpico el próximo 20 de septiembre

Plasencia volverá a convertirse en escenario del triatlón extremeño el próximo 20 de septiembre. Lo hará con la celebración del XVII Triatlón Ciudad de Plasencia, una cita que acogerá el Campeonato de Extremadura de Triatlón Olímpico y que reunirá en la ciudad a deportistas de diferentes niveles. La prueba tendrá lugar en la zona del Parque del Cachón y está organizada por la Escuela Triatlón Plasencia junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Federación Extremeña de Triatlón.

Además de la competición autonómica, el evento contará con una prueba abierta pensada para facilitar la participación de deportistas con distintos grados de experiencia. Desde el Ayuntamiento de Plasencia han destacado la cita como una oportunidad para unir deporte, superación y promoción de la ciudad.

Una prueba consolidada en el calendario extremeño

La edición número diecisiete se disputará en la modalidad olímpica, una distancia que forma parte de las grandes referencias del triatlón y que volverá a situar a la ciudad como punto de encuentro para los aficionados a esta disciplina. La competición está prevista para el domingo 20 de septiembre, con inicio entre las 9:30 y las 10.30 horas.

La organización ha abierto ya el periodo de inscripciones para los participantes interesados en formar parte de esta nueva edición. El precio de inscripción variará en función de si aquel que participe está federado o no, con una horquilla de entre 15 y 35 euros.

Plasencia, escenario del triatlón regional

La cita deportiva volverá a desarrollarse en un entorno ligado a anteriores ediciones del Triatlón Ciudad de Plasencia, una prueba que ya ha formado parte del calendario deportivo extremeño. En 2025, la ciudad acogió la decimosexta edición del evento, también con salida desde el mismo parque natural con las modalidades olímpica y promoción.

Desde el Consistorio se ha señalado que la celebración de este campeonato supone una nueva oportunidad para reforzar la imagen de la ciudad como sede de acontecimientos deportivos, y para acercar el triatlón tanto a deportistas experimentados como a quienes quieran iniciarse en esta disciplina.