Aviso por obras
Una acera de la Avenida Alfonso VIII se cortará durante tres días por la instalación de una grúa
El tramo peatonal, situado entre los números 13 y 17 de la vía, permanecerá cerrado desde el lunes 10 de agosto para permitir los trabajos con maquinaria pesada a la altura del Covirán
Un tramo de la acera de la Avenida Alfonso VIII permanecerá cerrado al tránsito peatonal a partir del próximo lunes 10 de agosto y durante un periodo aproximado de tres días. La restricción afecta al espacio comprendido entre los números 13 y 17 de la vía, aproximadamente a la altura del establecimiento Covirán, debido a trabajos municipales que requieren la instalación de maquinaria pesada.
Una grúa ocupará temporalmente el espacio peatonal
El cierre de este tramo será necesario para poder llevar a cabo la instalación y el funcionamiento de una grúa destinada a la ejecución de los trabajos previstos en la zona. La presencia de esta maquinaria obliga a ocupar parte del espacio peatonal con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones.
El Ayuntamiento de Plasencia ha señalado que la intervención se mantendrá durante un periodo estimado de tres días, tiempo durante el cual los peatones no podrán utilizar este recorrido por motivos de seguridad y para facilitar las labores que se están realizando.
Itinerarios alternativos para los peatones
Durante el periodo de afectación, se solicita a los viandantes que respeten la señalización provisional instalada en la zona y sigan las indicaciones habilitadas para poder continuar sus desplazamientos por recorridos alternativos.
Estas medidas tienen como finalidad evitar situaciones de riesgo ante la presencia de maquinaria pesada en la vía pública y permitir que los trabajos puedan desarrollarse con las máximas garantías de seguridad tanto para los operarios como para los peatones.
Cierre hasta la finalización de los trabajos
La previsión es que la restricción peatonal permanezca activa durante aproximadamente tres jornadas, coincidiendo con el periodo necesario para la instalación y uso de la grúa.
Una vez finalizadas las actuaciones previstas, el tramo de acera volverá a quedar abierto al tránsito habitual. Desde el Consistorio se ruega comprensión a los usuarios de la vía por las posibles molestias ocasionadas durante el desarrollo de estos trabajos.
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