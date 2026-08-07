Corte de tráfico
La Avenida de la Vera permanecerá cortada por una limpieza intensiva de la calzada
La vía permanecerá cerrada desde la madrugada de este jueves para permitir los trabajos con hidrolimpiadora, y se recomienda utilizar recorridos alternativos hasta la finalización de las labores
La Avenida de la Vera permanecerá cortada al tráfico durante la madrugada de este jueves a partir de las 00:30 horas con motivo de unos trabajos especiales de limpieza en la vía pública. Las actuaciones se llevarán a cabo en todo el tramo de la avenida y obligarán a interrumpir temporalmente la circulación de vehículos en la zona.
Trabajos de limpieza especial
El corte responde a la ejecución de labores de limpieza intensiva mediante el uso de hidrolimpiadoras, un procedimiento que requiere disponer de la vía libre de vehículos para poder desarrollar las tareas con seguridad y garantizar el correcto mantenimiento del espacio público.
Los trabajos se realizarán en horario nocturno, con el objetivo de reducir las posibles afecciones a la movilidad habitual de la zona y facilitar la intervención del servicio encargado de la limpieza. Durante el desarrollo de estas labores no estará permitido el tránsito de vehículos por la Avenida de la Vera en su totalidad.
Recomendaciones para los conductores y vecinos
Ante esta actuación, desde el Ayuntamiento se solicita a los usuarios de la vía y a los vecinos del entorno que extremen la precaución y tengan en cuenta la restricción temporal de circulación a la hora de organizar sus desplazamientos.
Asimismo, se recomienda planificar los trayectos con antelación y optar por itinerarios alternativos mientras permanezca activo el corte, con el objetivo de evitar posibles inconvenientes y favorecer el desarrollo de los trabajos previstos.
Restablecimiento de la circulación
El tráfico volverá a restablecerse con normalidad una vez concluyan las labores de limpieza programadas en la avenida. La duración del corte dependerá del desarrollo de los trabajos y de la finalización de las tareas previstas por el servicio de limpieza.
Desde el aviso se recuerda la importancia de respetar las indicaciones durante el periodo de actuación para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores que participen en la intervención como del resto de usuarios de la vía.
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