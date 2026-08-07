Vuelve ‘20 a la Isla’ con cuatro espectáculos gratuitos de música, magia y humor durante los martes de agosto

El Parque de la Isla volverá a convertirse este mes de agosto en escenario de la programación ‘20 a la Isla’, una de las propuestas culturales y de ocio más consolidadas del verano placentino. La iniciativa, que alcanza su XXII edición, contará con cuatro espectáculos gratuitos los días 11, 18 y 25 de agosto, en horario de 22:00 a 00:00 horas aproximadamente.

Música, magia y humor para todos los públicos

El concejal de Juventud, Deporte y Festejos, Alberto Belloso, ha señalado que esta programación responde a la apuesta municipal por ofrecer una alternativa de ocio "intergeneracional", dirigida tanto a jóvenes como a familias y mayores en un enclave "único" como es el Parque de la Isla.

La programación arrancará el próximo martes 11 de agosto con la actuación de Chaito y Palo Santo, un concierto que pondrá el toque flamenco a la primera jornada del ciclo. Belloso ha explicado que será una noche "llena de energía, de alegría, de música y de emoción" con la que se dará inicio a esta nueva edición de ‘20 a la Isla’.

Cartel de la programación '20 a la Isla' 2026 / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El martes 18 de agosto será el turno del mago Roger con su espectáculo Vive tus sueños, una actuación que estaba prevista para el año anterior pero que tuvo que ser aplazada por las condiciones meteorológicas. El edil ha indicado que se trata de un espectáculo de gran formato que combina "ilusión, magia y humor" y que está pensado para que disfruten tanto los más pequeños como los mayores.

Un cierre con humor, superación y sello placentino

La última jornada del programa llegará el martes 25 de agosto con una doble propuesta. Por un lado, el público podrá disfrutar del espectáculo Doscapacitados, protagonizado por José de Luna, conocido como"Josete" y actor de la película Campeones, y el humorista Edu Luky.

Belloso ha destacado que esta propuesta va más allá del humor, ya que incorpora "una lección de vida, de valores, de superación y de accesibilidad", ofreciendo una visión integradora a través de la comedia.

La noche concluirá con la actuación del grupo placentino Bellotaris Fallecidos, que será el encargado de poner el broche final a la programación con una propuesta musical y festiva con sello extremeño. Debido a la incorporación de dos espectáculos en esta última jornada, el horario podría ampliarse respecto al habitual.

Una inversión de 19.000 euros

El responsable municipal ha indicado que el Ayuntamiento de Plasencia realizará una inversión de 19.000 euros para la organización de esta edición, una cantidad destinada al equipo de sonido, iluminación, medios técnicos y cachés de los artistas participantes.

Belloso ha defendido que ‘20 a la Isla’ supone una apuesta por "el ocio alternativo, intergeneracional, saludable y familiar", aprovechando además un espacio natural como el Parque de la Isla, que se convierte durante estas jornadas en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Llamamiento al buen uso del Parque de la Isla

Ante la previsión de una alta asistencia, el concejal ha realizado un llamamiento a los asistentes para que hagan un uso responsable del entorno durante los espectáculos. En este sentido, ha recordado que el baño en el canal no está permitido a partir de la hora en la que se inician los espectáculos y ha pedido colaboración en el uso de papeleras, contenedores y baños públicos.

El edil ha explicado que, aunque el Consistorio reforzará las labores de limpieza y mantenimiento durante estas jornadas, es necesario que los ciudadanos contribuyan a conservar el parque en las mismas condiciones en las que se encuentra habitualmente.