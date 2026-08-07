El Martes Mayor cuenta con "suficiente material" para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

Después de un Lunes Menor marcado por la innovación y un Martes Mayor repleto de tradición, costumbres y mucha vida, la ciudad de Plasencia se despide un año más de su tradicional fiesta de agosto.

Belinda Martín, concejala de Turismo, ha hecho un balance final de ambas jornadas junto al concejal de Festejos , Alberto Belloso. Y lo ha hecho con muy buenas sensaciones, afirmando que, desde el Ayuntamiento la valoración de ambos días ha sido "muy positiva".

Más gente que el año pasado

El tumulto de gente constante durante el lunes por la noche y el martes por la mañana ya vaticinaba que las cifras serían superiores a la edición de 2025.

Los concejales Belinda Martín y Alberto Belloso. / Toni Gudiel

Martín ha apuntado que, a pesar de que se desconoce el número exacto de personas que visitaron el evento, estas han superado los números del año pasado, tanto a nivel humano como en número de ventas: "Este martes ha habido más afluencia que el año pasado, y, tanto lunes como martes, las ventas han sido superiores a años anteriores".

Afirma que estos resultados no provienen del Consistorio, sino que "han sido trasladados por los propios artesanos", quienes han transmitido a la organización municipal su satisfacción por este año e ilusión por el que viene

Mezcla de tradición e innovación

La clave, ha destacado la concejala, se sustenta en la mezcla de tradición con innovación. Mientras han seguido apostando por aquello que caracteriza a esta cita, como las calles engalanadas o los carteles característicos del Martes Mayor, han incluido novedades que "parece ser que han funcionado".

Los llamativos talleres de oficio han calado en el público, y todos ellos han colgado el cartel de "completo". Ello ha motivado a la edil y al Ayuntamiento a plantearse más cursos de cara a la próxima edición, así como a seguir apostando por los ya implementados en el programa.

Uno de los puestos artesanales del Martes Mayor 2026 / Toni Gudiel

De igual forma, el símbolo que ha actuado de acompañante durante las jornadas ha venido en forma de pañuelo con tonos anaranjados y un diseño que evoca a la tradición extremeña. Martín ha subrayado que se trataba de "una apuesta muy particular" que el público ha aceptado no uno, sino ambos días: "La gente ya no solamente llevaba el pañuelo el lunes cuando lo repartíamos, sino que el martes también".

De las Carantoñas a Jarramplas

Uno de los objetivos que se planteó a la hora de organizar esta nueva entrega fue apostar por las costumbres y el folklore de nuevas comarcas y municipios. El año pasado, uno de los espectáculos principales lo protagonizaron las famosas Carantoñas de Acehúche, y este año el relevo lo ha tomado Jarramplas. El enigmático personaje piornalego ha conseguido despuntar entre los visitantes, logrando plasmar una de las imágenes más destacadas de la cita.

También se ha mantenido el concurso de tamborileros, con 15 participantes en la categoría de adultos, tres en junior y ninguno en la categoría de infantil. Tras estos datos, la concejala ha instado a participar a los más pequeños alegando que ellos "son el relevo".

Música que ha hecho "vibrar" a Plasencia

Tras las declaraciones de Martín, ha comparecido el concejal de Festejos, Alberto Belloso, quien ha hecho una evaluación de los conciertos organizados. El edil ha subrayado que las actuaciones transcurrieron sin incidentes, y ha destacado la respuesta del público.

En este sentido, ha asegurado que el concierto del Lunes Menor fue "una buena apuesta de un tipo joven que ha tenido la capacidad de poner la plaza patas arriba y hacerla vibrar", al tiempo que ha resaltado el impacto positivo que tuvo también en la actividad de bares, restaurantes y pubs de la ciudad.

FOTOGALERÍA | El Lunes Menor y el Martes Mayor, en imágenes /

En el panorama taurino, Belloso ha destacado la buena acogida de la clase práctica celebrada durante el Martes Mayor, con aproximadamente 2.500 personas y una amplia presencia de público de todas las edades. Además, ha asegurado que en Plasencia "hay futuro taurino" y ha puesto en valor el nivel mostrado por los novilleros participantes.

Lucha por el distintivo nacional

Al comienzo de la mañana del martes, la concejala de Turismo alegó que desde el Ayuntamiento se habían retomado las medidas para aportar la documentación necesaria para presentar el Martes Mayor a la candidatura de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Finalmente, esta mañana Martín ha expresado que, a su juicio, la capital del Jerte cuenta con suficientes motivos para que su fiesta de agosto logre dicho sello: "Soy cauta pero también optimista. Creo que tenemos suficiente material para poder completar el expediente. Aunque es difícil, pero lo tenemos que conseguir".