Plasencia recibirá cerca de 63.000 euros para reparar los daños del incendio en Valcochero y prepara un plan para controlar a los jabalíes

Tras el análisis final del Martes Mayor 2026, que el Ayuntamiento de Plasencia ha calificado de "éxito rotundo" por el incremento de las ventas y la elevada afluencia de visitantes, se han anunciado dos nuevas actuaciones municipales determinantes para la ciudad.

Después de hacer balance de esta cita festiva, la concejala de Turismo, Belinda Martín, ha aprovechado la comparecencia junto al edil de Juventud y Festejos, Alberto Belloso, para dar a conocer la concesión de una ayuda estatal destinada a reparar los daños ocasionados por los incendios del verano de 2025.

Recuperación de Valcochero

Martín ha señalado que, al finalizar las jornadas del pasado martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que Plasencia recibirá 62.983,22 euros correspondientes a las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para la recuperación de infraestructuras dañadas en municipios gravemente afectados por emergencias de protección civil registradas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025.

Una de las zonas más afligidas por las llamas el verano pasado fue el paisaje de Valcochero, donde tanto los bomberos como el Infoex tuvieron que intervenir para acceder a distintos espacios.

La concejala de Turismo, Belinda Martín, junto al edil de Juventud, Alberto Belloso / Toni Gudiel

Según ha declarado, desde el área de Medio Ambiente se elaboró una memoria valorada de los desperfectos, un trabajo que ha querido agradecer públicamente a la ingeniera forestal Marta Ibarra.

La concejala ha destacado esta "buena noticia" alegando que "todo es bienvenido y nos va a ayudar a poder reconstruir un poco todo el daño causado en Valcochero". De igual forma ha resaltado que estas actuaciones "no tienen que salir de las arcas municipales", puesto que podrán ejecutarse con cargo a esta subvención.

Caminos, una fuente y lindes

Con lo que respecta al destino de la financiación otorgada por el Gobierno de España, Martín ha explicado que la ayuda estará enfocada exclusivamente en la reparación de infraestructuras, tal y como establece la convocatoria del Estado

En este sentido, ha señalado que entre las actuaciones previstas figura la adecuación de varios caminos afectados por el incendio, además de la reconstrucción de una fuente que resultó derribada durante las labores de extinción. También será necesario reparar varias lindes con propiedades particulares dañadas durante los trabajos de emergencia.

Desde el organismo municipal, la edil ha añadido que, si la subvención no cubre la totalidad de las actuaciones recogidas en la memoria técnica, será el Ayuntamiento el que completará las obras con fondos propios.

Martín ha insistido en que estos recursos están destinados únicamente a la reparación de infraestructuras y no podrán emplearse en actuaciones de reforestación, ya que la convocatoria obliga a justificar el gasto conforme a los conceptos inicialmente solicitados.

Reducir la presencia de jabalíes

Durante la comparecencia, la concejala también se ha referido al aumento de la presencia de jabalíes en las inmediaciones de la ciudad tras los incendios del año pasado: "Todos hemos visto vídeos de jabalíes que por la noche rondan un poquito por nuestra ciudad". Una problemática para la que ya se está ejecutando una solución.

Según ha declarado, el Consistorio mantiene la coordinación con el Servicio de Control con Arcos de Especies Silvestres, gestionado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) en colaboración con la Junta de Extremadura, con el objetivo de aplicar en Plasencia el mismo procedimiento que ya se desarrolló en Cáceres.

"Ya estamos coordinando la manera de poder terminar con el problema", ha asegurado Martín. También ha explicado que antes será necesario tramitar los permisos correspondientes, y aunque no ha precisado una fecha para el inicio de las actuaciones, sí ha indicado que espera que puedan ejecutarse "en un breve espacio de tiempo".

Finalmente, ha concluido mostrando su confianza en que el operativo obtenga los mismos resultados que en la capital cacereña, donde ya se ha aplicado esta medida y ha tenido resultados provechosos, y se permita reducir una problemática que, según ha señalado, también está provocando daños materiales en distintos puntos del municipio.