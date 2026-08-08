Incendios forestales
Alarma en Plasencia por un incendio junto al Palacio de Congresos: "Salimos en pijama con los niños en brazos"
El fuego se declaró a la 01:00 de la madrugada y obligó a activar el Nivel 1 del Plan INFOEX por su proximidad al casco urbano
Las llamas afectaron a pasto y matorral y movilizaron a 21 efectivos, aunque no se han registrado daños personales ni en viviendas
Plasencia ha vivido esta madrugada momentos de alarma por un incendio forestal declarado en las inmediaciones del casco urbano. El fuego se inició pasada la una de la madrugada y, a las 01:45 horas, se comenzó a trabajar en su extinción. De igual forma, se activó el Nivel 1 del Plan INFOEX ante el riesgo de afección a infraestructuras y por la proximidad de las llamas a la ciudad.
El incendio afectó a la zona comprendida entre el recinto ferial del Berrocal y la rotonda de Cruz Roja, en la avenida de Salamanca, y se extendió por las proximidades del Palacio de Congresos y la depuradora. Las llamas afectaron a pasto y matorral, sin que se hayan registrado daños en viviendas, vehículos, el recinto ferial o el propio Palacio de Congresos, ni tampoco daños personales.
El Nivel 1 del Plan INFOEX permaneció activo durante algo más de dos horas y fue desactivado a las 04:00 horas, una vez que la situación dejó de suponer el riesgo que había motivado su activación. Los trabajos permitieron controlar el incendio durante la madrugada.
En el dispositivo de extinción participaron 21 efectivos, entre ellos tres unidades de bomberos, personal forestal terrestre, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. En las labores también colaboraron efectivos del SEPEI, Policía Local y Guardia Civil.
Sin daños en viviendas ni en el Palacio de Congresos
El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha agradecido y reconocido el "enorme trabajo" realizado por los profesionales que intervinieron durante la madrugada. El regidor ha destacado la actuación de INFOEX, SEPEI, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cruz Roja, además del resto de efectivos desplazados.
Dóniga ha confirmado que no hay que lamentar daños, aunque la cercanía del fuego al núcleo urbano provocó, sin embargo, momentos de tensión entre los vecinos de las zonas próximas.
Vecinos alarmados por la cercanía de las llamas
Algunos residentes han relatado en redes sociales el miedo vivido durante la madrugada. Una vecina ha explicado que, en los nuevos pisos de López Castaño, frente a Cruz Roja, "llegaban las llamas hasta los balcones", mientras que otra residente ha descrito la situación como "un susto increíble".
"Fue como en las películas. Salimos en pijama con los niños en brazos y al salir al portal entraban pavesas y no podías ni respirar. Al salir a la calle te quemaba el aire", ha contado esta última vecina.
El incendio finalmente quedó controlado y con el Nivel 1 desactivado a las cuatro de la madrugada, y no ha dejado daños personales ni materiales pese a su proximidad a diferentes infraestructuras y zonas residenciales de Plasencia.
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