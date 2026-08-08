Plasencia insiste en el desbroce obligatorio de parcelas tras el incendio del Berrocal, que pudo ser intencionado

El incendio declarado en la madrugada de este sábado en la zona de la avenida de Salamanca de Plasencia, muy próximo al Palacio de Congresos, obligó a movilizar a los servicios de emergencia y llegó a provocar la activación del nivel 1 del Plan Infoex ante la cercanía de las llamas al casco urbano y a distintas infraestructuras.

El fuego, presuntamente intencionando, afectó al entorno comprendido entre el recinto ferial del Berrocal, la rotonda de Cruz Roja, el Palacio de Congresos y la estación depuradora. Según ha informado posteriormente el Ayuntamiento de Plasencia, las llamas quemaron únicamente vegetación, principalmente pastos y matorral, sin causar daños personales ni desperfectos en viviendas, vehículos o edificios públicos.

Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada / El Periódico

El suceso, que por su proximidad a la ciudad causó inquietud entre numerosos vecinos durante la madrugada, ha llevado al Consistorio a insistir en la obligación de los propietarios de mantener limpias y desbrozadas las parcelas particulares. El Ayuntamiento sostiene que el incendio comenzó precisamente en terrenos privados cuyos titulares habían sido requeridos desde finales de mayo para realizar esas labores.

El Periódico

La intervención de los equipos de extinción permitió controlar el avance de las llamas antes de que alcanzaran viviendas o instalaciones. En el dispositivo participaron efectivos del Plan Infoex, bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cruz Roja. Hasta el lugar también se desplazaron el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y el intendente de la Policía Local.

Noticias relacionadas

A raíz del incendio, el Gobierno local ha defendido también las actuaciones realizadas en los terrenos de titularidad municipal y ha señalado que el recinto del Berrocal había sido desbrozado antes de las últimas ferias y limpiado posteriormente.