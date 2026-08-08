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Incendios forestales

Plasencia insiste en el desbroce obligatorio de parcelas tras el incendio del Berrocal, que pudo ser intencionado

El fuego quemó vegetación y pastos en una zona cercana al Palacio de Congresos sin causar daños personales ni materiales

El fuego quedó muy cerca del Palacio de Congresos

El fuego quedó muy cerca del Palacio de Congresos / Ayto. Plasencia

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E. P. E.

El incendio declarado en la madrugada de este sábado en la zona de la avenida de Salamanca de Plasencia, muy próximo al Palacio de Congresos, obligó a movilizar a los servicios de emergencia y llegó a provocar la activación del nivel 1 del Plan Infoex ante la cercanía de las llamas al casco urbano y a distintas infraestructuras.

El fuego, presuntamente intencionando, afectó al entorno comprendido entre el recinto ferial del Berrocal, la rotonda de Cruz Roja, el Palacio de Congresos y la estación depuradora. Según ha informado posteriormente el Ayuntamiento de Plasencia, las llamas quemaron únicamente vegetación, principalmente pastos y matorral, sin causar daños personales ni desperfectos en viviendas, vehículos o edificios públicos.

Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada

Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada

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Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada / El Periódico

El suceso, que por su proximidad a la ciudad causó inquietud entre numerosos vecinos durante la madrugada, ha llevado al Consistorio a insistir en la obligación de los propietarios de mantener limpias y desbrozadas las parcelas particulares. El Ayuntamiento sostiene que el incendio comenzó precisamente en terrenos privados cuyos titulares habían sido requeridos desde finales de mayo para realizar esas labores.

Video | Incendio forestal en la madrugada de este sábado en Plasencia

Video | Incendio forestal en la madrugada de este sábado en Plasencia

El Periódico

La intervención de los equipos de extinción permitió controlar el avance de las llamas antes de que alcanzaran viviendas o instalaciones. En el dispositivo participaron efectivos del Plan Infoex, bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cruz Roja. Hasta el lugar también se desplazaron el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y el intendente de la Policía Local.

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A raíz del incendio, el Gobierno local ha defendido también las actuaciones realizadas en los terrenos de titularidad municipal y ha señalado que el recinto del Berrocal había sido desbrozado antes de las últimas ferias y limpiado posteriormente.

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