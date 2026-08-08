Plasencia destina más de 12.000 euros para actuaciones selvícolas ante el riesgo de incendios

Plasencia da un paso más en las labores de prevención frente a los incendios forestales. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado la contratación de actuaciones selvícolas dentro del término municipal por un importe de 12.281,50 euros, IVA incluido, unos trabajos que tienen como finalidad intervenir sobre la vegetación ante los posibles daños que puede generar en caso de incendio.

El expediente municipal recoge que la actuación responde a la necesidad de actuar ante el “inminente riesgo que la vegetación supone respecto a incendios forestales”. La contratación ha contado con tres ofertas diferentes y finalmente se ha adjudicado a la empresa Servicios Integrales Boliche S.L., al considerar su propuesta como la “más económica y ventajosa”.

Un plazo de 30 días

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta contratación por un plazo de ejecución de 30 días naturales, que comenzarán a contar desde la notificación del acuerdo a la empresa adjudicataria. El importe aprobado asciende a 10.150 euros sin IVA, una cantidad que alcanza los 12.281,50 euros una vez aplicado el impuesto correspondiente.

El acuerdo también ha aprobado el gasto con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2026. Según recoge el expediente, la actuación se enmarca dentro de las competencias municipales relacionadas con el medio ambiente urbano y la protección frente a riesgos derivados de la vegetación existente.

La decisión llega en un contexto en el que los trabajos de mantenimiento y limpieza de zonas con vegetación adquieren "especial relevancia" como medida preventiva. El propio documento ha señalado la necesidad de intervenir para reducir los posibles riesgos asociados a la acumulación de vegetación.

Tres empresas presentaron sus propuestas

El procedimiento de contratación ha contado con tres presupuestos presentados por distintas empresas. La oferta elegida ha sido la de Servicios Integrales Boliche S.L., frente a las otras dos propuestas recibidas.

En concreto, la empresa José Joaquín Paredes García presentó una oferta de 11.100 euros más IVA, mientras que Plano Directo S.L. planteó un importe de 11.220 euros más IVA. Tras analizar las propuestas, la administración local ha aprobado la adjudicación a la oferta de menor cuantía.

El expediente ha contado con la correspondiente justificación de la necesidad del contrato y ha aprobado que la actuación no supone una modificación del objeto del procedimiento para evitar la aplicación de las normas de contratación pública.

Aprobación de la adjudicación

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde tanto al contrato como a las actuaciones posteriores necesarias para su puesta en marcha. El acuerdo contempla trasladar la adjudicación a los departamentos municipales correspondientes para realizar los trámites administrativos, así como proceder a su notificación y publicación.

El documento recoge además que la empresa adjudicataria deberá cumplir con las condiciones establecidas en el expediente y ejecutar los trabajos dentro del periodo fijado.

La actuación aprobada se suma así a las medidas municipales destinadas a intervenir sobre espacios con presencia de vegetación y reducir los factores de riesgo asociados a los incendios forestales. El objetivo de estos trabajos será actuar sobre el terreno mediante labores selvícolas que permitan mejorar las condiciones de las zonas afectadas por la vegetación.

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Prevención como eje central

El expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local sitúa la prevención como eje principal de la actuación. Con esta contratación, Plasencia pone en marcha una intervención concreta para abordar el riesgo señalado en dicho expediente y avanzar en la adecuación de los espacios de la ciudad donde la vegetación puede convertirse en un elemento de peligro ante posibles incendios.