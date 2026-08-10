Los jabalíes vuelven a Plasencia mientras el Ayuntamiento ya prepara un sistema para frenar su entrada

Los jabalíes vuelven a colarse en las calles de Plasencia. Esta vez, varios ejemplares fueron grabados durante la madrugada de este domingo, sobre las 3.00 horas, en la rotonda de la avenida de Portugal, justo en la entrada de Ciudad Jardín.

El vídeo muestra cómo una piara ha sido avistada en plena zona urbana y, según las imágenes, no eran todos los que habían llegado hasta el lugar, puesto que varios habían cruzado la carretera antes de aproximarse el vehículo que realizó la grabación.

Desde el Ayuntamiento se ha confirmado la puesta en marcha de un plan para prevenir este tipo de avistamientos en la capital del Jerte, en coordinación con varias entidades que permitan abordar el suceso sin poner en riesgo a personas ni animales.

Ya habían aparecido antes

No es la primera vez que aparecen dentro del casco urbano. El pasado mes de marzo se viralizó un vídeo en el que una familia de esta especie paseaba a sus anchas por la avenida de Salamanca y alrededores.

El entorno natural de Valcorchero constituye el hábitat próximo desde el que estos animales pueden acercarse a la ciudad. La vecindad entre este espacio y el núcleo urbano favorece que, especialmente durante la noche, los jabalíes puedan adentrarse en zonas habitadas en busca de alimento.

Un fenómeno que preocupa especialmente por el riesgo de accidentes de tráfico, además de los desperfectos que están ocasionando en jardines y parques. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Plasencia ya prepara un sistema de control para tratar de evitar que los jabalíes continúen entrando en la ciudad desde el monte público de Valcorchero.

Según ha apuntado la concejala de Medio Ambiente, Belinda Martín, se trata de un problema que ha venido acentuándose con motivo de los incendios del año pasado: "Todos hemos visto vídeos de jabalíes que por la noche rondan un poquito por nuestra ciudad".

Sistema de control desde Valcorchero

La edil ya ha comparecido que se están iniciando los procesos correspondientes para frenar este fenómeno. Con el objetivo de reducir estas apariciones, el Consistorio ya mantiene una relación activa con el Servicio de Control con Arcos de Especies Silvestres (SCAES), gestionado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) en colaboración con la Junta de Extremadura.

El objetivo, tal y como ha señalado la concejala, es aplicar en Plasencia el mismo sistema que lleva varios años utilizándose en la capital cacereña, y que ha funcionado de manera efectiva.

El mecanismo está planteado para actuar sobre la presencia de estos animales y evitar que continúen entrando en el entorno urbano desde el monte público de Valcorchero: "Ya estamos coordinando la manera de poder terminar con el problema", ha asegurado Martín, quien ha apuntado que dicha gestión lleva tramitándose desde hace tiempo.

Autorizaciones pendientes

La actuación aún debe esperar para ponerse en marcha, al seguir pendiente la tramitación de los permisos necesarios para su ejecución. La responsable municipal no ha precisado una fecha concreta para el inicio de dicho procedimiento, aunque confía en que pueda activarse “en un breve espacio de tiempo”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa avanzando en la puesta en marcha del sistema de control, en un contexto en el que los avistamientos de jabalíes se repiten en distintos puntos de la ciudad.

El último episodio, registrado de madrugada en la avenida de Portugal, se suma al ocurrido en marzo en la avenida de Salamanca, lo que evidencia que la presencia de estos animales en el entorno urbano ya no figura como un hecho aislado, sino un problema creciente para el que el Consistorio ya está poniendo el foco en su solución.