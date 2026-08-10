MSU- Norte propone un ‘Plan de Choque para revitalizar el Patrimonio’ de Plasencia con siete reformas para los Presupuestos de 2027

La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y al consejero de Cultura y Patrimonio que aprovechen su próxima visita a Plasencia para asumir compromisos concretos con el patrimonio de la ciudad. La organización pide que los Presupuestos de Extremadura de 2027 incluyan un Plan de Choque, con dotación económica suficiente, para proteger, conservar, rehabilitar y poner en uso algunos de los principales bienes patrimoniales de la capital del Jerte.

El portavoz de MSU-Norte, Francisco Martín, ha declarado que la entidad reclama "poner en marcha un plan de choque para revitalizar el patrimonio de Plasencia en los presupuestos del 2027". Junto a esta petición, ha instado a acelerar la consolidación del Consorcio de Cultura, Patrimonio y Turismo y ha urgido a la Diputación de Cáceres a avanzar en las obras de acondicionamiento del Complejo de Santa María y a asumir nuevos compromisos con la rehabilitación y los usos del patrimonio placentino como capital del Norte de Extremadura.

Siete actuaciones prioritarias

La reclamación llega después de la reunión que una delegación de la Comisión Permanente de MSU-Norte mantuvo el pasado 28 de julio con el alcalde de Plasencia, David Dóniga. Durante el encuentro, la organización entregó al regidor un documento con su propuesta sobre el modelo de Consorcio y Museos para la ciudad y planteó la necesidad de acelerar su creación y puesta en marcha, inicialmente a finales de 2026 o principios de 2027. Según recoge MSU-Norte, el Ayuntamiento ya está trabajando en los estatutos del futuro organismo.

Para el Plan de Choque, la organización ha planteado un catálogo abierto con siete bienes patrimoniales. Entre las actuaciones propuestas figura la recuperación de las murallas, con itinerarios peatonales y miradores, así como la actualización del Centro de Interpretación de la Ciudad Medieval de la Torre Lucía. También se incluyen la rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo, el Cementerio Judío de El Berrocal, el Palacio del Arcediano o del Doctor Trujillo y el Complejo Catedralicio, además del ábside del antiguo Hospital de la Merced o de las Llagas y la iluminación artística y acondicionamiento de los puentes Nuevo, de Trujillo y de San Lázaro.

MSU-Norte pone el foco en los BIC

La protección del patrimonio es otro de los ejes centrales de la propuesta. MSU-Norte ha advertido de la ausencia de nuevas declaraciones de Bien de Interés Cultural en Plasencia durante los últimos años. El documento sitúa en 2013 la última declaración de un monumento por parte de la Junta de Extremadura, correspondiente al Palacio Carvajal-Girón, mediante el decreto 242/2013, de 23 de diciembre. La ciudad cuenta además con la Catedral, declarada monumento nacional en 1931, el Palacio del Marqués de Mirabel, desde 1978, y el Conjunto Histórico de Plasencia, declarado en 1958.

Martín ha incidido en esta situación y ha declarado que "tenemos mucha sequía y han pasado muchos años sin que sean declarados nuevos bienes de interés cultural en la ciudad". A su juicio, Plasencia cuenta con patrimonio, pero "no está protegido", por lo que ha defendido que se estudien "nuevos expedientes de forma seria" para ampliar la protección de bienes de la ciudad y garantizar que puedan estar al servicio "de la región, de los ciudadanos, de los turistas y de las futuras generaciones".

Entre los elementos cuyo reconocimiento como BIC plantea estudiar MSU-Norte se encuentran los Arcos de San Antón, el antiguo convento de los Dominicos, actualmente Parador de Turismo, las iglesias de Santo Domingo, San Nicolás, El Salvador y San Juan, la fábrica de harinas, la Casa del Deán, el Palacio Episcopal y el Palacio del Arcediano.

Petición de compromisos concretos para 2027

MSU-Norte ha trasladado su propuesta a la presidenta de la Junta, a los vicepresidentes, al consejero de Cultura y Patrimonio y al presidente de la Diputación de Cáceres.

MSU-Norte ha anunciado, además, su disposición a reunirse en septiembre con los grupos municipales y con las entidades que integren el futuro Consorcio para continuar avanzando en la propuesta.