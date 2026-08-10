Arrancan las obras del campo de fútbol 7 del Parque de la Coronación por 126.000 euros

Las obras de reforma integral del campo de fútbol 7 del parque de La Coronación de Plasencia ya han comenzado. El Ayuntamiento ha iniciado una actuación que cuenta con una inversión de 126.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, después de que el proyecto haya tenido que salir a licitación en varias ocasiones.

La intervención pretende renovar una instalación cuyo estado había llevado al Consistorio a plantear una actuación integral sobre sus 2.129 metros cuadrados de superficie de juego. Los trabajos contemplan la sustitución del césped artificial, mejoras en el sistema de drenaje, un nuevo cierre perimetral y la renovación de la iluminación, además de diferentes actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de uso del recinto.

Un proyecto para renovar una instalación deteriorada

El campo ya había sido objeto de un procedimiento de licitación con un presupuesto base de 144.929,89 euros, IVA incluido. El proyecto, planteado el pasado mes de marzo, buscaba dar respuesta al deterioro que presentaba la instalación y contemplaba una renovación completa de la superficie deportiva.

Por otro lado, el nuevo césped artificial se instalará sobre la base asfáltica existente y estará adaptado a la normativa de homologación vigente. La intervención permitirá actuar plenamente sobre la superficie y constituye una de las principales actuaciones previstas dentro de la reforma del recinto.

Dieciséis nuevos focos LED y mejoras en el riego

Otro de los elementos que se renovará será la iluminación. Los actuales proyectores serán sustituidos por dieciséis nuevos focos LED de bajo consumo, que se instalarán sobre báculos de ocho metros de altura. La actuación permitirá mejorar la eficiencia energética de la instalación.

El proyecto también contempla intervenciones relacionadas con el agua y el riego. En concreto, se instalará una nueva acometida conectada a la red general con el objetivo de aumentar la presión y el caudal disponibles para el sistema de riego del campo.

A estas mejoras se sumarán redes de protección de seis metros de altura en los fondos del terreno de juego. Su función será evitar que los balones salgan hacia las zonas de aparcamiento, reforzando así las condiciones de seguridad del entorno del campo.

Banquillos, porterías y videovigilancia

La reforma se completará con nuevo equipamiento auxiliar aportado por la Concejalía de Deportes. El departamento municipal ya cuenta con consignación presupuestaria para incorporar distintos elementos destinados a completar la actuación sobre el recinto.

Entre ellos se encuentran dos banquillos antivandálicos, nuevas porterías con sus correspondientes redes y un sistema de videovigilancia. Las cámaras permitirán reforzar el control y la seguridad de la instalación, además de facilitar la gestión y reserva del espacio.

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha destacado la puesta en marcha de la actuación y ha explicado que la Concejalía aportará parte del material necesario para completar la reforma integral. Entre los elementos adquiridos ha citado las porterías, las redes, los dos banquillos antivandálicos y las cámaras de seguridad.

Con un plazo de ejecución previsto de dos meses, la reforma permitirá actuar de forma conjunta sobre la superficie de juego, la iluminación, el cerramiento, el riego y los elementos de seguridad y equipamiento del campo de fútbol 7 de La Coronación. El objetivo del Ayuntamiento es modernizar el recinto y ofrecer un espacio deportivo con mejores condiciones de uso para clubes, escuelas deportivas y usuarios.