Renfe recupera hoy los trenes entre Monfragüe y Plasencia tras más de tres meses de obras

Los trenes han vuelto a circular este lunes entre las estaciones de Monfragüe y Plasencia después de más de tres meses de interrupción. Renfe ha restablecido hoy el servicio ferroviario en el tramo tras la finalización de las obras ejecutadas por Adif, que obligaron a mantener cerrada la vía desde el pasado 5 de mayo.

La reapertura pone fin al plan alternativo de transporte por carretera que la operadora había establecido durante el periodo de obras para garantizar los desplazamientos de los viajeros con origen o destino en Plasencia. De esta manera, los servicios de Media Distancia y el Alvia que realizan parada en la estación placentina recuperan su recorrido ferroviario.

Limitación de velocidad

La recuperación de la circulación no supone todavía que el tramo funcione en las mismas condiciones que antes del corte. Desde Renfe se ha confirmado que la vía contará con una limitación de velocidad, al menos, hasta este jueves.

La medida permitirá comprobar cómo responde la infraestructura una vez recuperada la circulación de trenes. Durante estos primeros días se realizará así un seguimiento del funcionamiento del tramo antes de valorar la evolución de las condiciones de circulación.

La reapertura se produce después de que Adif haya autorizado nuevamente el paso de trenes por este tramo, una vez finalizados los trabajos que impedían compatibilizar las obras con la circulación ferroviaria. El administrador de infraestructuras había programado inicialmente los trabajos entre el 5 de mayo y el 9 de agosto.

Más de tres meses de transporte alternativo

Durante el periodo de interrupción, los viajeros tuvieron que utilizar el transporte por carretera dispuesto por Renfe para conectar Plasencia con Monfragüe y continuar desde allí su trayecto en tren. La operadora llegó a programar 1.482 servicios de autobús para cubrir este tramo mientras se desarrollaban las actuaciones.

Las obras de Adif estaban dirigidas, entre otras actuaciones, a mejorar el drenaje de las vías para prevenir incidencias en la infraestructura ante condiciones meteorológicas adversas y a adaptar determinados puntos como pasos de fauna. Los trabajos también incluían avances en la finalización del andén de la estación de Plasencia.

Con la recuperación de la circulación ferroviaria, los viajeros que utilizan los servicios que realizan parada en Plasencia vuelven a contar con conexión directa por tren en el tramo hasta Monfragüe. Los billetes de los servicios recuperados ya se encuentran disponibles a través de los canales habituales de Renfe.