Chaito y Palosanto dan el pistoletazo de salida a las actuaciones de este agosto en La Isla

El Parque de la Isla volverá a convertirse esta noche en uno de los puntos de encuentro del verano placentino con el inicio de la XXII edición de ‘20 a la Isla’. Chaito y Palosanto serán los encargados de inaugurar la programación con una actuación gratuita que comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta aproximadamente la medianoche.

La iniciativa municipal regresa así un verano más con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio durante las noches de agosto y acercar diferentes propuestas culturales al público en uno de los espacios naturales más reconocibles de la ciudad. La programación ha sido planteada para reunir a jóvenes, familias y mayores en torno a actividades gratuitas.

Una noche de música y flamenco

La primera jornada estará protagonizada por Chaito y Palosanto, que llevarán su propuesta musical al escenario ya instalado en el Parque de la Isla. El concejal de Juventud, Deporte y Festejos, Alberto Belloso, ya ha señalado que el concierto supondrá el inicio de una programación pensada para distintos públicos.

El edil ha definido la primera actuación como una noche "llena de energía, de alegría, de música y de emoción", con la que se dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición. La propuesta permitirá disfrutar de música en directo en un entorno al aire libre y con acceso gratuito.

La programación continuará durante las próximas semanas con otras dos jornadas. El martes 18 de agosto será el turno del mago Roger, que llevará hasta La Isla su espectáculo Vive tus sueños, mientras que el día 25 se celebrará una última jornada con una doble propuesta de humor y música.

Una programación para todos los públicos

La iniciativa alcanza este año su vigésimo segunda edición y mantiene la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer actividades de ocio durante el mes de agosto. En total, se han previsto cuatro espectáculos repartidos entre los días 11, 18 y 25, ya que la última jornada contará con dos actuaciones.

La programación del día 18 estará protagonizada por Roger, con un espectáculo que combina "ilusión, magia y humor". La actuación estaba prevista para el año pasado, pero tuvo que ser aplazada debido a las condiciones meteorológicas. La propuesta está planteada para que puedan disfrutarla tanto los más pequeños como los mayores.

El cierre llegará el martes 25 con Doscapacitados, protagonizado por José de Luna, conocido como "Josete" por su papel en la película Campeones, y el humorista Edu Luky. La jornada finalizará con la actuación del grupo placentino Bellotaris Fallecidos, que aportará el componente musical a la última noche del ciclo.

19.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Plasencia ha destinado 19.000 euros a la organización de esta edición, una cantidad que cubre aspectos como el equipo de sonido, la iluminación, los medios técnicos y los cachés de los artistas participantes.

Belloso ha defendido que ‘20 a la Isla’ representa una apuesta por "el ocio alternativo, intergeneracional, saludable y familiar", aprovechando las posibilidades que ofrece el Parque de la Isla como escenario para estas actividades durante el verano.

Ante la previsión de asistencia a los diferentes espectáculos, el concejal también ha hecho un llamamiento a los asistentes para que mantengan un uso responsable del entorno. En este sentido, ha recordado que el baño en el canal no está permitido a partir del comienzo de los espectáculos y ha pedido colaboración para utilizar correctamente las papeleras, los contenedores y los baños públicos.

Con la actuación de Chaito y Palosanto arranca así una nueva edición de ‘20 a la Isla’, que volverá a llenar durante las próximas semanas este espacio de Plasencia de música, magia y humor con propuestas gratuitas para distintos públicos.