Plasencia pone en marcha una campaña de prevención para el verano y pide extremar la precaución ante el eclipse

El Ayuntamiento de Plasencia ha lanzado una campaña de prevención sanitaria bajo el nombre de "Tu salud es lo primero", con diez recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para afrontar las semanas de mayor calor del verano. El concejal de Sanidad y Salud Pública, Álvaro Astasio, ha presentado esta iniciativa con un mensaje centrado en la prevención y en la adopción de hábitos sencillos que permitan evitar problemas relacionados con las altas temperaturas.

El programa está dirigido al conjunto de la población, con especial atención a mayores, niños y personas vulnerables, y contempla consejos vinculados a la hidratación, la exposición solar, la alimentación, la práctica deportiva y la prevención de los golpes de calor. Además, el edil ha aprovechado la presentación para lanzar una recomendación específica de cara al eclipse de sol que podrá observarse este 12 de agosto.

Deporte, vehículos y prevención de mosquitos

La campaña recomienda adaptar la práctica deportiva a las altas temperaturas y, siempre que sea posible, realizar ejercicio durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde. El concejal ha insistido además en una advertencia especialmente contundente: "Nunca podemos dejar a nadie en un vehículo a altas temperaturas, ya sea un niño, una persona mayor o una mascota, aunque se piense que serán solo unos minutos".

Cartel de la iniciativa presentada por la Concejalía de Sanidad y Salud Pública / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Otra de las recomendaciones se centra en evitar la proliferación de mosquitos mediante la eliminación de pequeñas acumulaciones de agua en patios, terrazas, azoteas o jardines. El Ayuntamiento también ha recordado la importancia de reconocer las señales de un posible golpe de calor, como mareos, desorientación, una piel especialmente caliente o pérdida de conocimiento. Ante una situación grave, ha indicado que debe solicitarse asistencia sanitaria y llamar al 112.

Cuidar la salud mental

El bienestar humano no puede entenderse, a día de hoy, sin un buen cuidado de la salud mental. Astasio ha señalado que el verano debe servir para descansar, desconectar y compartir tiempo con familiares y amigos, además de permitir recuperar energía y cuidar de uno mismo. De igual forma, el concejal ha defendido que la salud pública no debe limitarse a actuar cuando aparece una enfermedad o una emergencia, si no que su cuidado se enmarca dentro de los cuidados preventivos del propio individuo.

Recomendación especial para el eclipse

El Ayuntamiento ha aprovechado la comparecencia para poner el foco en el eclipse de sol que podrá observarse este miércoles. Según los datos trasladados por Astasio a partir de la información obtenida del Instituto Geográfico Nacional, el fenómeno comenzará en Plasencia aproximadamente a las 19.37 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.33 horas.

Ante la expectación que ha generado este acontecimiento, el concejal de Sanidad ha advertido de que mirar directamente al sol puede provocar graves lesiones oculares. Por ello, ha recomendado utilizar únicamente gafas específicas y homologadas para la observación solar que cumplan la normativa ISO 12312-2:2015 y que cuenten con el marcado correspondiente.

El edil ha recalcado que las gafas de sol convencionales no sirven para observar el eclipse y ha pedido "nunca mirar directamente al sol sin protección, ni siquiera durante unos segundos". La misma precaución debe aplicarse al utilizar prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, que deberán contar con filtros solares adecuados y homologados.

También ha pedido extremar la vigilancia de los niños durante la observación y elegir previamente un lugar seguro con buena visibilidad hacia el oeste, puesto que el sol estará bajo sobre el horizonte. El responsable municipal ha concluido con una frase que resume el recordatorio que ha trasladado el Ayuntamiento: "Todos podemos disfrutar de este eclipse, pero debemos disfrutarlo con seguridad.