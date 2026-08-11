Una estatua de Plasencia se viste de gala: "Lleva varios días con un bolso puesto"

Una curiosa imagen lleva varios días llamando la atención de quienes pasan por la entrada de San Miguel y San Lázaro, en Plasencia. La estatua dedicada al general Manuel Gutiérrez Mellado luce ahora un bolso colocado sobre la figura, una escena que ha sorprendido a los vecinos de la zona y a quienes frecuentan los establecimientos cercanos.

El bolso es de color oscuro, con tonos crema y diferentes dibujos en azul, verde, amarillo y blanco, simulando pertenecer a una conocida firma. El accesorio permanece colocado en el monumento desde hace varios días, aunque se desconoce quién lo ha puesto allí y cuál es el motivo.

Sorpresa entre los trabajadores y vecinos

Desde uno de los locales de hostelería situados junto al monumento aseguran que llevan varios días viendo el bolso colocado en la estatua. La responsable del establecimiento ha contado que, desde el propio bar, han podido observar cómo el accesorio continúa en el mismo lugar, convirtiéndose en una imagen habitual durante los últimos días para quienes pasan por la zona o residen en sus proximidades.

La escena también ha llamado la atención de otros vecinos. Uno de ellos ha explicado que se encontraron el bolso "de la noche a la mañana", cuando apareció colocado sobre la estatua sin que hubieran visto cómo había llegado hasta allí. La sorpresa inicial se ha mantenido durante los días posteriores al comprobar que el accesorio continúa en el monumento.

La estatua de Gutiérrez Mellado, sujetando el bolso con el que lleva varios días / Toni Gudiel

Un monumento dedicado a Gutiérrez Mellado

La estatua representa a Manuel Gutiérrez Mellado, militar y vicepresidente del Gobierno durante la Transición española. El general ocupó la Vicepresidencia para Asuntos de la Defensa entre 1976 y 1981 y tuvo un papel destacado en la política de defensa durante los primeros años de la democracia.

El monumento se encuentra en el entorno de los barrios de San Miguel y San Lázaro, uno de los accesos a Plasencia, y es una de las imágenes reconocibles para quienes entran o salen de esta zona de la ciudad. Ahora, la presencia inesperada del bolso ha añadido una peculiar estampa a la estatua durante estos últimos días.

Por el momento, el complemento continúa colocado sobre la figura y se ha convertido en motivo de curiosidad para los placentinos que pasan por este punto. Una escena inesperada que, sin explicación conocida hasta ahora, ha hecho que más de un vecino se detenga para comprobar qué hace allí ese bolso.