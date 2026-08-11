Vuelve Folk Plasencia con nueve conciertos gratuitos y referentes nacionales e internacionales

Plasencia ya se prepara para celebrar tres décadas de música de raíz con una nueva edición del Festival Internacional Folk Plasencia. El encuentro tendrá lugar del 20 al 22 de agosto en la Torre de Lucía, y contará con nueve conciertos, talleres formativos de baile folk y pasacalles.

La cita se erige como uno de los eventos culturales y turísticos más esperados del verano en Plasencia y en la región, y este año el festival alcanza sus treinta años. Desde su nacimiento en 1995, el certamen ha convertido a la ciudad en un punto de encuentro para la música tradicional y las nuevas tendencias del género.

Música nacional e internacional

La programación mantendrá la filosofía que ha acompañado al festival durante sus tres décadas de trayectoria, con una combinación de propuestas regionales, nacionales e internacionales y la habitual presencia portuguesa. Los conciertos comenzarán cada jornada a las 21.30 horas en la Torre de Lucía y seguirán una estructura que irá desde las propuestas más tradicionales hasta otras de carácter más festivo y más bailables.

La primera jornada es el jueves 20 de agosto, y contará con la actuación de Collado Project, procedente de Castilla-La Mancha. Después le seguirán los extremeños Acetre, que presentarán su último trabajo titulado Cantos geniales. El cierre de la noche correrá a cargo de El Nido, de Castilla y León, que llegará a Plasencia con su disco La Constancia.

El viernes 21, la programación continuará con Karmento y su premiado álbum La Serrana. La noche contará también con la presencia de los escoceses Breabach, considerados referentes de la música celta y con más de dos décadas de trayectoria. El cartel de esta segunda jornada se completará con Afrosideral, proyecto del músico cubano Kumar Sublevao-Beat, que combina la música afrocubana con la electrónica contemporánea.

Portugal, Francia y Extremadura cierran el festival

La tercera y última jornada, que se celebrará el sábado 22 de agosto, reunirá diferentes formas de entender la música de tradiciones. La formación francesa La Manca Encantada, vinculada al movimiento balfolk, será una de las propuestas de la noche. A continuación actuarán los extremeños Los Niños de los Ojos Rojos, con una propuesta que combina el folk rock con ritmos balcánicos.

El festival pondrá el broche de oro con la actuación de Kumpania Algazarra, formación portuguesa que será la encargada de cerrar esta trigésima edición. De esta manera, la programación volverá a mantener uno de los rasgos característicos del certamen: la convivencia de artistas extremeños con propuestas procedentes de distintos puntos de España y de otros países.

El folk toma las calles de Plasencia

Como complemento a la programación musical, la Asociación de Tamborileros Santiago de Béjar realizará cada tarde pasacalles por el centro histórico de la ciudad. La iniciativa busca ambientar las calles durante las jornadas del certamen y acompañar al público hasta el recinto donde se desarrollarán los conciertos.

Además, el Centro Cultural Las Claras acogerá durante las mañanas del viernes y el sábado talleres gratuitos de baile folk. Una de las novedades de esta edición será que no será necesario realizar una inscripción previa para participar en estas actividades, facilitando así el acceso a los talleres.

136.000 euros de presupuesto

La trigésima edición cuenta con un presupuesto de 136.000 euros, financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Plasencia, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, y la Diputación de Cáceres.

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Con nueve conciertos gratuitos y actividades repartidas por diferentes espacios de la ciudad, Folk Plasencia afronta así su edición número treinta manteniendo la esencia con la que comenzó en 1995: reunir en Plasencia diferentes expresiones de los sonidos populares y acercarlas al público durante tres jornadas de programación cultural.