Plasencia redobla la lucha contra los incendios mientras aumentan las críticas por el último fuego

El incendio registrado en la madrugada del sábado en Plasencia, que alcanzó parte de las proximidades del Palacio de Congresos y de las viviendas, ha provocado nuevas críticas y reclamaciones sobre la prevención de incendios en la ciudad. El PSOE de Plasencia y la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura han coincidido en reclamar medidas para evitar que la falta de mantenimiento incremente el riesgo para los vecinos y el patrimonio de la ciudad.

El PSOE carga contra la gestión municipal

El Grupo Municipal Socialista ha agradecido en un comunicado el trabajo de los medios del INFOEX, el SEPEI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el incendio de la antigua fábrica de harinas, registrado la semana pasada. Los socialistas han destacado que su intervención, "muchas veces en condiciones muy difíciles", es la que evita que estos sucesos puedan convertirse en tragedias.

A partir de estos incendios, el PSOE ha acusado al equipo de gobierno local de mantener una actitud de "inoperancia municipal" en materia de prevención. En concreto, ha criticado que el Ayuntamiento exija a los vecinos la limpieza y protección de sus fincas privadas mientras, según el grupo, mantiene "en las más absolutas condiciones de abandono" parcelas y espacios de titularidad municipal. Los socialistas han señalado que el estado de estos terrenos puede convertirlos en "un polvorín a punto de estallar".

El grupo municipal también ha cuestionado el procedimiento de la Concejalía de Medio Ambiente y Jardines, que, según ha denunciado, exige a las asociaciones de vecinos presentar un escrito y registrarlo para señalar los espacios públicos que consideran necesario desbrozar, considerado "inadmisible" que la administración no actúe de oficio. De igual forma, ha defendido que corresponde al Ayuntamiento asumir directamente esta labor.

Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada / El Periódico

"Los vecinos pasan verdadero terror"

Los socialistas han relacionado esta situación con los incendios registrados en los últimos días y han advertido de que, cuando las llamas alcanzan las inmediaciones de las viviendas, los vecinos "pasan verdadero terror". En este sentido, han sostenido que la seguridad "no puede depender de la suerte ni de que "ocurra una desgracia" para que se reaccione desde el Consistorio.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha exigido un "plan inmediato de limpieza y desbroce" de todas las parcelas y espacios públicos municipales, y ha reclamado que no se trasladen estas obligaciones a las asociaciones vecinales.

Mantenimiento y mayor protección

MSU-Norte de Extremadura también se ha pronunciado sobre el incendio. La organización ha agradecido el trabajo de los efectivos desplegados y del personal del Palacio de Congresos y Exposiciones, que evitaron que las llamas alcanzasen "uno de los iconos de nuestra ciudad y de Extremadura".

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Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura, ha reclamado una "Cultura Activa de mantenimiento de los Espacios Públicos y Privados". La organización ha advertido de que los ciudadanos no pueden vivir "con el corazón en un puño" ante el temor de que un incendio pueda alcanzar sus viviendas y provocar su pérdida.

Más efectivos policiales

Junto al mantenimiento de los espacios, MSU-Norte ha situado la seguridad entre sus principales reivindicaciones. La entidad ha considerado insuficiente disponer de un solo coche policial durante aquella noche para una ciudad de más de 40.000 habitantes y ocho kilómetros de longitud. De igual forma, han pedido completar "ya el 100%" de las plantillas de la Policía Nacional y la Policía Local.

Lo que dice el Ayuntamiento

Ante lo sucedido, el Ayuntamiento de Plasencia emitió un comunicado oficial en el que se instaba a los propietarios de parcelas privadas a mantenerlas desbrozadas y en las condiciones adecuadas para prevenir situaciones de riesgo. El Ayuntamiento ha señalado que las parcelas de titularidad municipal "están desbrozadas", mientras que el principal problema se encuentra en los terrenos privados que todavía no han cumplido con estas labores de mantenimiento.

Ante esta situación, el Consistorio ha anunciado que intensificará la vigilancia sobre las parcelas privadas y ejecutará los requerimientos dirigidos a sus propietarios para que procedan a su limpieza y desbroce. De este modo, el Ayuntamiento ha defendido la necesidad de reforzar el control sobre aquellos terrenos que puedan presentar condiciones de riesgo ante posibles incendios.