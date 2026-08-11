La Junta se compromete a hacer realidad el consorcio para Plasencia antes de finales de año

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, acompañado por los concejales de Cultura, M.ª Luisa Bermejo, y Deportes, Alberto Belloso, ha mantenido una reunión de trabajo con el consejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Junta de Extremadura, Laureano León, para repasar y avanzar en los proyectos dependientes del Ejecutivo regional en la ciudad.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la constitución del consorcio para Plasencia, un organismo que ambas administraciones pretenden poner en marcha antes de que finalice el año. Por su parte, Ayuntamiento y Junta continuarán trabajando en la redacción de los estatutos necesarios para completar la firma del acuerdo antes de final de 2026.

El consorcio como principal eje

La creación de este organismo se plantea como una herramienta de gestión para abordar cuestiones relacionadas con el patrimonio y el desarrollo local de Plasencia durante los próximos años. Para ello, ambas instituciones deberán continuar con los trabajos conjuntos destinados a cerrar los estatutos que permitan formalizar posteriormente el acuerdo.

El alcalde ha valorado positivamente el compromiso mostrado por la Administración autonómica y ha destacado la importancia de avanzar en estas iniciativas calificadas de "estructurales para Plasencia". El regidor ha añadido que cumplir con el calendario previsto permitiría a la ciudad contar con un instrumento de gestión para trabajar sobre estos ámbitos.

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, junto al consejero de Cultura, Deportes y Turismo, Laureano León / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Prioridad para el patrimonio y el deporte

Durante la reunión, Laureano León también ha confirmado que la Consejería priorizará diferentes actuaciones en infraestructuras locales. Las inversiones se focalizarán especialmente en el área de deportes y en la conservación e intervención del patrimonio histórico de Plasencia.

El compromiso de la Junta abarca así dos de los ámbitos que han centrado el encuentro de trabajo: Por un lado, las actuaciones necesarias en las instalaciones deportivas y, por otro, los proyectos relacionados con la conservación y mejora del patrimonio histórico de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se han trasladado al consejero las cuestiones vinculadas a estos ámbitos y los proyectos pendientes de desarrollar. Un encuentro que ha permitido poner en común las actuaciones que dependen del Ejecutivo regional y avanzar en las líneas de trabajo que deberán continuar ambas administraciones.

Colaboración institucional

David Dóniga ha señalado que la coordinación entre las administraciones será fundamental para que los compromisos adquiridos puedan materializarse.

El alcalde ha relacionado esta colaboración tanto con la futura constitución del consorcio como con las actuaciones previstas en patrimonio e instalaciones deportivas: "La colaboración entre ambas instituciones es la vía para garantizar la ejecución de las mejoras requeridas en las instalaciones deportivas y la atención a los proyectos patrimoniales pendientes", ha afirmado el regidor.

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Con este encuentro, ambas corporaciones municipales mantienen abierta la vía de trabajo conjunto para avanzar en los proyectos pendientes. El próximo objetivo será continuar con la redacción de los estatutos del consorcio para tratar de completar su firma antes de que finalice el año, mientras que las actuaciones en materia deportiva y patrimonial quedan entre las inversiones que la Consejería pretende priorizar en Plasencia.