Se abre el debate sobre la propiedad de la fábrica de harinas incendiada en Plasencia

Una semana después del incendio que afectó al interior de la parte derruida de la antigua fábrica de harinas de Plasencia, la polémica sobre la antigua fábrica de harinas de Plasencia continúa. El hijo de la propietaria del 40% ha difundido en redes sociales un escrito en el que acusaba al Ayuntamiento de "inacción" y aseguraba que nunca habían recibido requerimientos para actuar sobre el edificio. Por su parte, el Consistorio ha aportado documentación que recoge distintas actuaciones realizadas sobre el inmueble.

El incendio se declaró hace una semana en la plaza de la Cruz Dorada y obligó a intervenir a dos dotaciones del SEPEI, que trabajaron hasta las 2.00 horas para controlar las llamas y evitar posibles reactivaciones. El inmueble, abandonado y en estado de ruina, acumulaba basura, pastos y restos de obras en su interior. No hubo daños personales ni afectación a los edificios próximos.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en un edifico en ruinas en Plasencia / Toni Gudiel

Las dos versiones sobre el mantenimiento

El Gobierno municipal explicó que desde hace años intenta adquirir la totalidad de la parcela para poder actuar sobre ella y recordó que corresponde a los propietarios mantener sus terrenos en condiciones de seguridad, especialmente mediante el desbroce y la limpieza de la vegetación, en base al marco legal que regula las obligaciones de conservación de los propietarios.

Según trasladó entonces el Consistorio, se habían realizado "numerosos requerimientos a los propietarios" para que ejecutaran estas actuaciones preventivas y evitar situaciones como la ocurrida con el incendio. En concreto, el Ayuntamiento cita la Ley 11/2018 de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, que establece que los propietarios deben conservar los terrenos, instalaciones y edificaciones en condiciones legales de seguridad, salubridad y ornato, así como proteger y mantener los bienes integrantes del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.

Ahora, el hijo de la propietaria niega esta versión y asegura que "ni antes ni después del 2007", año en el que el Ayuntamiento adquirió la parte de este solar, les ha requerido para realizar labores de limpieza, desbroce, reparación o cerramiento del edificio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia ha respondido desmintiendo esta declaración con documentación que recoge el conjunto de acciones realizadas en el inmueble.

Entre ellas figura un estudio patológico encargado por el Ayuntamiento al arquitecto José Carlos Salcedo Hernández para analizar el estado de conservación del conjunto industrial. El contrato, por un importe de 17.818,16 euros, IVA incluido, fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local el 25 de abril de 2025 y tenía entre sus objetivos estudiar la patología estructural del edificio y establecer directrices para su conservación patrimonial y posibles cambios de uso.

Dos unidades catastrales y actuaciones para el edificio

El familiar asegura que el organismo municipal adquirió mediante permuta el 60% del inmueble en 2007 y que en 2010 el pleno municipal acordó iniciar un expediente de expropiación del 40% restante, propiedad de su madre, María Teresa Serrano Martín. Según su versión, este procedimiento terminó extinguiéndose por la "inacción municipal".

Paralelamente, el informe municipal recoge que la antigua fábrica de harinas aparece incluida en el catálogo del Plan General Municipal de Plasencia, aprobado definitivamente en 2015. La documentación diferencia, de igual forma, las dos unidades catastrales que actualmente forman el conjunto.

La primera, situada en la plaza Cruz Dorada, corresponde al edificio afectado por el incendio y es de titularidad compartida: el Ayuntamiento posee el 60% y María Teresa Serrano Martín el 40% restante. La segunda, situada en la calle Fray Alonso Fernández, pertenece íntegramente al Consistorio y alberga, entre otros usos, la Universidad Popular, la Escuela Taller y la Escuela de Cocina.

El estudio identifica pérdidas patrimoniales en distintas partes del conjunto y señala expresamente el estado de la denominada "carpintería Serrano", que se encuentra hundida. Esta zona corresponde a la unidad B2, precisamente la que cuenta con titularidad municipal y privada.

El documento contempla además distintas actuaciones para este edificio. Entre ellas, trabajos en las fachadas exteriores, con un presupuesto estimado de 167.338,61 euros, y actuaciones en la envolvente térmica interior, valoradas en 21.808,73 euros. El estudio cifra en 2,69 millones de euros el presupuesto estimado para un edificio de nueva planta que conserve la fachada y recupere el volumen original.

La expropiación de la fábrica

El escrito difundido explica además que la propiedad ha intentado avanzar en la solución de la situación del inmueble. Según asegura, ante la falta de actuación de la institución, la familia reclamó el cerramiento de los vanos del edificio para garantizar su integridad y evitar riesgos, una actuación que afirma poder demostrar documentalmente.

Asimismo, señala que en 2025 solicitaron formalmente al Ayuntamiento la expropiación del 40% que todavía pertenece a la familia. Ante la falta de respuesta, presentaron un recurso de reposición y, después de un nuevo "silencio administrativo", acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante una demanda en la que solicitan que se lleve a cabo la expropiación.

Por su parte, la documentación municipal señala que la normativa permite al Ayuntamiento exigir a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones de conservación mediante una orden de ejecución. En este caso, el Consistorio ha iniciado los trámites previos para estudiar la apertura de este procedimiento, para lo que la Unidad de Disciplina Urbanística deberá elaborar un informe que determine la legislación aplicable y los pasos a seguir antes de decidir si se incoa formalmente el expediente.

La misma normativa contempla la expropiación forzosa entre las medidas que puede adoptar la Administración ante un incumplimiento injustificado de una orden de ejecución. No obstante, aún no se recoge oficialmente un acuerdo actual sobre la expropiación del 40% privado, pero sí se establece los trámites que deben seguirse para determinar ,si procede, el inicio una orden de ejecución sobre el inmueble.