Plasencia refuerza sus áreas de Derechos Públicos, Inmigración, Voluntariado y Cooperación

El concejal de Servicios Sociales, Infancia, Familia e Inclusión del Ayuntamiento de Plasencia, David Calvo, ha presentado las nuevas áreas que incorpora a sus competencias con la suma de Derechos Públicos, Inmigración, Voluntariado y Cooperación. El edil ha explicado que afronta estas responsabilidades con "mucha fuerza, alegría e entusiasmo", pero también con "mucho realismo", al encontrarse la actual legislatura en su recta final.

Calvo ha destacado el aprendizaje adquirido durante los tres años que lleva formando parte del equipo de Gobierno y ha agradecido la confianza del alcalde, David Dóniga, para asumir estas nuevas funciones. El concejal ha puesto también en valor el trabajo desarrollado por el equipo de Servicios Sociales, al que ha definido como "un equipo humano con grandes valores" que trabaja "siempre por y para las personas".

Derechos públicos y lucha contra la discriminación

Desde la nueva área de Derechos Públicos, el Ayuntamiento pretende promover, proteger y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en el ámbito local.

Estas actuaciones se desarrollarán de manera coordinada con las concejalías de Diversidad e Inclusión y estarán dirigidas a combatir cualquier forma de discriminación relacionada con el origen, la religión, la orientación sexual, la discapacidad o la edad, entre otras circunstancias.

El concejal ha señalado que otra de las líneas de trabajo será la mediación y la prevención pacífica de conflictos, con el objetivo de favorecer la convivencia y abordar las situaciones de enfrentamiento desde una perspectiva preventiva.

La Oficina de Migración gana protagonismo

En materia de inmigración, Calvo ha recordado que el Ayuntamiento de Plasencia cuenta desde hace 15 años con una Oficina de Migración, que, según ha dicho, fue una de las primeras de la provincia de Cáceres. La incorporación de esta competencia como delegación propia pretende darle "la visibilidad que se merece" y fortalecer su trabajo.

Calvo ha incidido especialmente en que la atención debe adaptarse a cada situación individual: "Detrás de cada situación hay una persona y cada persona tiene una circunstancia diferente", ha resaltado. Al mismo tiempo, ha querido delimitar las competencias municipales y ha aclarado que la oficina no concede permisos de residencia o trabajo, no resuelve expedientes de extranjería ni concede la nacionalidad española.

Tampoco corresponde a este servicio el control de fronteras o la ejecución de expulsiones, competencias que recaen principalmente en el Estado y en organismos como las oficinas de extranjería o la Policía Nacional. El papel municipal, ha explicado, es el de un servicio de proximidad orientado a facilitar la integración, la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Cooperación y Voluntariado para impulsar una ciudadanía activa

Las áreas de Cooperación y Voluntariado se desarrollarán de forma coordinada para promover la solidaridad y la colaboración con las organizaciones sociales, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. El objetivo será impulsar una "ciudadanía activa y comprometida" y respaldar el trabajo de las entidades sociales y de voluntariado.

Dentro de las actuaciones que ya se están desarrollando, Calvo ha destacado la colaboración que el Ayuntamiento mantiene desde hace aproximadamente dos años con Médicos del Mundo en materia de prostitución y trata de seres humanos. A este trabajo se ha incorporado también la asociación Amar Dragoste, especializada en el mismo ámbito.

El concejal ha concluido señalando que las distintas áreas sociales están interconectadas y ha defendido la necesidad de visibilizar que la vulnerabilidad es "multicausal". En este sentido, ha destacado la necesidad de diferenciar entre vulnerabilidad y exclusión y romper con la idea de que los Servicios Sociales están destinados únicamente a personas con bajos recursos económicos.