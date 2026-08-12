Plasencia Encorto arranca la cuenta atrás para su edición de 2026 con nuevos carteles

Plasencia Encorto ya comienza a preparar su XIV edición con la presentación de la imagen que acompañará al festival durante este 2026. Los artistas y miembros de la Asociación 24 Fotogramas, Antonio Aranda y Gels Caletrio, han sido los encargados de crear los carteles de esta nueva edición.

El festival se celebrará del 7 al 17 de octubre y volverá a reunir en Plasencia distintas propuestas vinculadas al cortometraje, con una programación que combinará cine, cultura y educación. La organización mantiene así su apuesta por las creaciones artesanales realizadas por artistas, convirtiendo la cartelería en una parte más de la identidad del certamen.

El cortometraje volverá a ser protagonista

Plasencia acogerá el próximo mes de octubre una nueva edición del Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia Encorto, certamen que es calificador para los Premios Goya y los Premios Fugaz. Junto a él se desarrollará el International Youth Film Festival, de carácter educativo, ampliando la programación cinematográfica dirigida a distintos públicos.

El festival se encuentra bajo la gestora cultural y comunicadora audiovisual Natalia Pérez, mientras que el de carácter educativo lo conducirán Wendoline García y Sara Blázquez, tras el cese de su antiguo director y cofundador José Luis Muñoz Bejarano, que estuvo al frente del evento durante trece ediciones.

Las proyecciones de los trabajos seleccionados tendrán como escenario principal los Multicines Alkázar, que volverán a concentrar buena parte de la actividad del festival. A las sesiones de cortometrajes se sumarán diferentes propuestas paralelas que la organización irá dando a conocer durante las próximas semanas.

Videofórum sobre igualdad y sesión a Panamá

La programación ya ha comenzado a incorporar algunas de sus primeras novedades. Entre ellas se encuentra un videofórum sobre igualdad, una actividad que permitirá abordar esta temática a través del cine dentro del programa de la nueva edición.

Además, el certamen ha anunciado una sesión especial dedicada a Panamá, que se convertirá en el primer país invitado de Plasencia Encorto. La propuesta permitirá incorporar una mirada internacional a la programación del festival durante su celebración en octubre.

Talleres y nuevas actividades

La organización también ha avanzado la celebración de diferentes talleres de cine, aunque todavía no ha desvelado todos los detalles de estas actividades. De esta forma, la programación de Plasencia Encorto volverá a combinar las proyecciones cinematográficas con propuestas de carácter formativo y participativo.

El festival ha señalado que aún quedan algunas novedades por descubrir y mantiene parte de su programación "entre bastidores". Estas propuestas se irán dando a conocer en las próximas semanas, a medida que avance la cuenta atrás para el inicio de la nueva entrega

Con la presentación de los carteles del festival cinematográfico, Plasencia Encorto inicia oficialmente el camino hacia su edición de 2026. La cita regresará a la ciudad entre el con el objetivo de volver a situar al cortometraje en el centro de la programación cultural y realzar la capacidad creativa de la región.

El festival afronta así una nueva edición en la que cine, cultura y educación volverán a compartir espacio en Plasencia, con una propuesta que mantiene tanto su vertiente nacional como su dimensión formativa e internacional.