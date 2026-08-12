Plasencia inicia un plan de asfaltado de 750.000 euros para renovar una veintena de calles y avenidas

El Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha el Plan de Asfaltado y Refuerzo del Firme, una actuación que contempla una inversión de 750.000 euros, IVA incluido, para intervenir en una veintena de calles y avenidas del municipio. Los trabajos tienen como objetivo renovar las calzadas, mejorar la seguridad vial y favorecer una circulación más fluida.

La primera fase del proyecto se extiende por distintos puntos de la ciudad y afecta tanto a grandes arterias como a calles residenciales, accesos y zonas de estacionamiento. El Consistorio ha señalado que las actuaciones forman parte de una intervención integral sobre el firme de las vías urbanas.

Avenidas y calles implicadas

Las obras han comenzado esta semana en la Zona Norte de la ciudad, y posteriormente continuarán de manera directa en diferentes espacios. Entre las vías incluidas en esta primera fase se encuentran algunos de los principales ejes urbanos de la capital del Jerte. Así, los trabajos llegarán a las avenidas Felipe VI, Extremadura, Virgen del Puerto, Alfonso VIII, Alcalde Julio Durán, Las Acacias y Dolores Ibárruri.

El plan también contempla actuaciones en diferentes calles y zonas residenciales. En concreto, se intervendrá en las calles Francisco de Orellana, Eulogio González, Jerte, avenida, Manuel García Matos, Obispo Don Adán, Villa de La Mazuela y Estación. A estas se suma la zona de Eladio Mozas, junto con la prolongación de 2 de Mayo.

Dar respuesta a las demandas

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha declarado que la actuación pretende dar respuesta a las demandas planteadas por los distintos sectores urbanos de la ciudad, así como mejorar las condiciones de movilidad de los vecinos: "Con el inicio de este plan damos respuesta a las necesidades reales de nuestros barrios", ha señalado.

En este sentido, Dóniga ha contrastado la inversión prevista con el objetivo de mejorar las infraestructuras urbanas y ha destacado que dicha dotación económica pondrá el foco en las actuaciones sobre el firme de las calles: "Son 750.000 euros destinados directamente a mejorar nuestras infraestructuras, garantizando una movilidad más fluida y una ciudad más accesible y cuidada para todos los vecinos", ha añadido.

Zonas de conexión y aparcamiento

El Plan de Asfaltado y Refuerzo del Firme incluye además diferentes puntos destinados a mejorar las conexiones entre vías y espacios de estacionamiento. Dentro de esta relación figuran la travesía Salamanca–José Espronceda, el tramo comprendido entre Gabriel y Galán y Blasco Ibáñez, y el espacio situado entre la Plaza Enamorados y la calle Alfonso Izarra.

Asimismo, los trabajos contemplan la zona de aparcamientos de la avenida de Alemania, ampliando el alcance de una actuación que no se limita únicamente a las grandes arterias de la ciudad.

Segunda fase

El Ayuntamiento ha indicado que esta primera fase tendrá continuidad una vez completadas las intervenciones previstas en las vías inicialmente incluidas. El despliegue del plan contempla una segunda actuación sobre otras 16 calles de Plasencia, que se incorporarán próximamente al proyecto de renovación del firme e implican los barrios del Berrocal, Cañada Real, Valcorchero, San Miguel y San Lázaro.

El alcalde ha avanzado que el objetivo es mantener el ritmo de las actuaciones y continuar extendiendo la mejora del pavimento a nuevos puntos del municipio: "muy pronto continuaremos con la mejora del firme en 16 calles más de nuestra ciudad", ha dicho el responsable municipal, que además ha definido el conjunto del proyecto como "la mayor apuesta por la pavimentación urbana de los últimos años".

En total, 28 calles se verán beneficiadas con el proyecto. Con esta segunda fase, el Ayuntamiento prevé ampliar el número de vías beneficiadas por el plan y prolongar las actuaciones destinadas a renovar el firme y mejorar las condiciones de circulación en distintos puntos de Plasencia.