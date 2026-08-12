Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia

El mural dedicado a Robe Iniesta en la Plaza de San Martín de Plasencia ha sufrido daños, especialmente visibles en las cabezas de los buitres que forman parte de la composición. La intervención artística se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los homenajes que la ciudad ha dedicado al músico extremeño durante su trayectoria profesional y tras su fallecimiento.

El espacio, conocido también por acoger desde hace años conciertos de rock dentro de la programación de La Noche Abierta, ha sido reivindicado como uno de los puntos vinculados a la música rock en Plasencia. El deterioro del mural ha generado malestar entre quienes consideran que la obra formaba parte de la identidad de la plaza.

Un retrato ligado a sus raíces placentinas

La pintura muestra a un Robe sonriente, vestido con una de las vestimentas que caracterizaron su imagen durante buena parte de su trayectoria artística. El retrato presenta al músico de una forma cercana, vinculando su figura con la ciudad en la que nació y creció.

Junto a él aparecen dos buitres, un elemento estrechamente relacionado con el imaginario del artista y con sus raíces en Plasencia. La representación convierte así el mural en una pieza que une la figura de Robe con algunos de los símbolos que han acompañado su trayectoria y su vínculo con la ciudad.

Parte del mural dañado en la Plaza de San Martín / Toni Gudiel

Una plaza vinculada a la historia de Robe

La presencia de Robe en este rincón de Plasencia conecta también con la propia historia del músico en la ciudad. A pocos minutos de la Plaza de San Martín se encuentra la calle Patalón, conocida popularmente como la calle de Los Vinos, un espacio especialmente ligado a la juventud del artista y a sus primeros años junto a sus amigos y la música que posteriormente desembocaría en Extremoduro.

El propio mural de San Martín recupera además uno de los elementos más asociados a la figura de Robe: el buitre. Casualmente, las cabezas de estos dos animales representados han sido las más afectadas por el acto vandálico.

Reclaman recuperar el mural

Tras los daños, se ha lamentado el estado en el que ha quedado la obra, que se describe como un grafiti realizado "con cariño y admiración": "Era un lugar de encuentro y queda de esta forma, mermado de interés", se ha señalado.

Ante la posibilidad de recuperar el mural, también se ha planteado reunir fondos para volver a contar con el artista encargado de realizarlo: "Tendremos que juntar dineros para llamar al artista que nos visite, lo pinte de nuevo y quede como lo que es... la Plaza del Rock en Plasencia", se ha expresado.

El mural se suma así a los diferentes homenajes que Plasencia ha dedicado a Robe, uno de los músicos más reconocidos vinculados a la ciudad y figura fundamental del rock español. Ahora, una de esas representaciones vuelve a reclamar atención después de que parte de su contenido haya sido dañado, con especial incidencia en las cabezas de los buitres que acompañan al artista.