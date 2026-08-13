Plasencia acoge este jueves el pasacalles ‘Regresos de Ulises: La Odisea’ dentro del Festival de Mérida

Plasencia se incorpora este jueves, 13 de agosto, a la programación del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2026 con el pasacalles Regresos de Ulises: La Odisea. La propuesta, que comenzará a las 20:30 horas, llevará a las calles de la ciudad una representación inspirada en las aventuras de Ulises tras la guerra de Troya y su regreso hacia Ítaca.

El espectáculo correrá a cargo de la Fundación Tchyminigagua de Colombia, una compañía con más de 40 años de trayectoria en la realización de teatro y espectáculos culturales. La actividad forma parte de la programación de extensión del Festival de Mérida y estará acompañada además por diferentes exposiciones y muestras culturales abiertas al público en el casco histórico de Plasencia.

Teatro, música y acrobacias en las calles

El pasacalles ha sido creado por Venus Silva y César Grande, y recrea el viaje de Ulises después de la guerra de Troya, poniendo el foco en las aventuras que vive durante su camino de regreso a Ítaca.

La propuesta está concebida para desarrollarse en espacios abiertos y combina diferentes disciplinas escénicas. El público podrá encontrar en el espectáculo elementos de teatro y música junto a acrobacias y otras técnicas circenses, que convierten el recorrido de Ulises en una representación de carácter visual y dinámico.

Presencia en tres ediciones

Con el pasacalles de este jueves, Plasencia eleva a tres el número de intervenciones en este evento internacional: en 2023, Plasencia acogió el pasacalles Aquiles, de La Fam Teatre, el 10 de agosto, y el propio Festival lo presentó como una nueva extensión que incorporaba la ciudad a su programación.

En 2024, fue el turno de Dionisio (el origen del teatro), de Literal Artes Escénicas, programado el 8 de agosto. Y finalmente, en la edición de 2026, Plasencia volverá a acoger un pasacalles con Regresos de Ulises: La Odisea, de la Fundación Tchyminigagua de Colombia.

Una propuesta integrada en la extensión del Festival

La actividad permitirá que el Festival de Mérida amplíe su programación de nuevo hasta la capital del Jerte, incorporando la ciudad a los diferentes espacios y localidades que participan en su programación de extensión durante esta edición.

La llegada de Regresos de Ulises: La Odisea supone así una oportunidad para acercar las artes escénicas al público fuera de los espacios teatrales convencionales y hacerlo, además, a través de una propuesta que combina el teatro clásico con disciplinas circenses y música.

Plasencia se suma de esta manera a la programación de la edición número 72 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que extiende parte de su actividad más allá de la capital extremeña para llevar diferentes propuestas culturales a otros puntos de la región.