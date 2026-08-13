Plasencia Con Vida aborda con el alcalde la avenida Martín Palomino, el tren y el futuro Consorcio de Patrimonio

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con los representantes de la asociación Plasencia Con Vida, Luis Ramón Valverde e Ignacio Serrano, para repasar diferentes asuntos relacionados con el presente y el futuro de la ciudad. El encuentro ha permitido poner sobre la mesa proyectos planteados por el colectivo y conocer el estado de varias actuaciones que se encuentran actualmente en gestión por parte de las administraciones.

Entre los asuntos tratados se ha abordado situación de la avenida Martín Palomino, las incidencias del ferrocarril y las demandas relacionadas con el transporte ferroviario, además de cuestiones vinculadas al patrimonio, la cultura, las infraestructuras, el viario y los servicios municipales.

La avenida Martín Palomino, entre los asuntos abordados

Uno de los principales puntos de la reunión ha sido la situación de la avenida Martín Palomino, una de las actuaciones de infraestructura que afectan al desarrollo y a la movilidad de la ciudad. Durante el encuentro, Dóniga ha trasladado así a los representantes de Plasencia Con Vida que la Junta de Extremadura está agilizando la tramitación necesaria para el inicio de las obras en esta vía.

La avenida Martín Palomino forma parte de las cuestiones de interés para la ciudad, y que requiere de coordinación entre administraciones y seguimiento de los plazos administrativos previos a la ejecución de las obras.

El ferrocarril y las demandas sobre el transporte

El ferrocarril ha sido otro de los ejes principales durante la reunión, y a su vez uno de los asuntos incluidos en la agenda de trabajo. Los representantes de Plasencia Con Vida trasladaron sus demandas en relación con el transporte ferroviario de la zona, mientras que el alcalde informó sobre las incidencias registradas y la situación de las conexiones.

El encuentro se produce después de los problemas que han afectado recientemente a las comunicaciones ferroviarias de la ciudad. En este contexto, las cuestiones vinculadas al funcionamiento del servicio y las necesidades de transporte de la capital del Jerte continúan formando parte de las reivindicaciones que diferentes colectivos trasladan de manera cotidiana a las administraciones.

Avanza el borrador del Consorcio de Patrimonio

Otro de los asuntos destacados ha sido la creación del Consorcio de Patrimonio, un organismo en el que participarán la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia. Dóniga ha resaltado, como novedad, el inicio de la elaboración del borrador de los estatutos necesarios para avanzar en su constitución.

Dentro de este contexto, la cuestión cultural también ha estado presente durante el encuentro, dentro de un repaso más amplio a los proyectos y propuestas que afectan a la ciudad. De esta forma, patrimonio, cultura e infraestructuras se han incorporado a una agenda laboral que también trató asuntos vinculados directamente a la prestación de servicios municipales.

Una asociación "para el beneficio de todos los placentinos"

Al finalizar el encuentro, Dóniga ha querido reconocer expresamente la labor que desarrolla Plasencia Con Vida, y ha agradecido al colectivo su trabajo "para el beneficio de todos los placentinos", destacando especialmente que sus actuaciones se desarrollen "sin buscar protagonismo".

El primer edil también puso en valor la aportación de propuestas para Plasencia que realiza la asociación y su trabajo diario en el municipio. El encuentro sirvió así para reforzar el contacto entre el Ayuntamiento y el colectivo, además de permitir avanzar en el seguimiento de diferentes cuestiones que afectan a nivel local.

Un encuentro que ha dejado sobre la mesa varios frentes de trabajo: desde la evolución de la avenida Martín Palomino y las demandas ferroviarias hasta la elaboración de los estatutos del futuro Consorcio de Patrimonio y el seguimiento de las actuaciones municipales. Todos ellos se incorporan a una agenda en la que ayuntamiento y asociaciones continúan intercambiando propuestas sobre las necesidades de la ciudad.