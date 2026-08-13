Plasencia trabaja para conseguir su consorcio antes de que acabe el año

La constitución del Consorcio de Cultura, Patrimonio y, previsiblemente, Turismo de Plasencia avanza con el compromiso de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de completar el acuerdo antes de que finalice 2026. Las administraciones trabajan ya en la redacción de los estatutos necesarios para poner en marcha este organismo, una reivindicación histórica de la ciudad.

El avance ha sido recibido de forma muy positiva por la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura, que considera que el compromiso alcanzado entre el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y el consejero de Cultura, Deportes y Turismo, Laureano León, supone un paso adelante para una demanda que diferentes colectivos llevan años planteando.

Junta y Ayuntamiento avanzan en el consorcio

La creación del Consorcio fue uno de los principales asuntos abordados durante la reunión de trabajo que Dóniga mantuvo el pasado 11 de agosto con Laureano León. El alcalde estuvo acompañado por la concejala de Cultura, M.ª Luisa Bermejo, y el concejal de Deportes, Alberto Belloso. Ambas administraciones acordaron continuar trabajando en los estatutos con el objetivo de completar la firma antes de que termine el año.

Desde MSU-Norte han destacado que este compromiso se encuentra "en la línea de la reclamación" recogida en el documento-propuesta que la alianza entregó al alcalde el pasado 28 de julio y que posteriormente trasladó también a la presidenta de la Junta, al consejero de Cultura y al presidente de la Diputación de Cáceres.

La organización reclama que esta unión no se limite a su constitución y pueda estar operativa a comienzos de 2027, con presupuesto y personal. Recuerda además que se trata de una demanda histórica compartida por distintas organizaciones y colectivos de la ciudad.

MSU-Norte reclama inversiones para 2027

Junto a la creación del organismo, MSU-Norte mantiene su propuesta de un plan de choque con siete actuaciones para los presupuestos de 2027, centrado en la recuperación y puesta en valor del patrimonio placentino.

La alianza considera que estas inversiones deben comenzar a saldar la que califica como "deuda histórica" de la Junta con Plasencia en materia patrimonial. También defiende el potencial de estos recursos para impulsar el turismo cultural y reclama avanzar en la declaración de nuevos Bienes de Interés Cultural (BIC).

Manifiesto X Plasencia pide actuar sobre la Casa del Deán

También Manifiesto X Plasencia ha valorado positivamente los pasos dados por el Ayuntamiento, aunque reclama que la tramitación del consorcio vaya acompañada de actuaciones concretas sobre el patrimonio de la capital del jerte.

La asociación pone el foco en el acondicionamiento de la Casa del Deán y el Palacio del Doctor Trujillo, dos inmuebles que plantea como posibles espacios para un gran centro cultural de referencia para Plasencia y el norte de Extremadura. La propuesta contempla incorporar el legado de E. J. Carrero y obras de otros artistas de la tierra.

Además, recuerda que esta reivindicación se ha construido a través de movilizaciones y acuerdos durante los últimos años. Entre ellos cita la manifestación convocada por AVEPLA en octubre de 2022 contra la posibilidad de convertir la Casa del Deán en hotel o la posterior movilización de MXP, AVEPLA y MSU para reclamar museos y consorcios.

La rehabilitación, otro reto pendiente

La asociación placentina destaca además las reuniones mantenidas con distintas administraciones para defender la fórmula de habilitar conjuntamente la Casa del Deán y el Palacio del Doctor Trujillo. Este último inmueble pertenece actualmente a patrimonio del Estado.

Desde Manifiesto X Plasencia consideran que las conversaciones mantenidas por Dóniga con la Diputación de Cáceres, la Delegación del Gobierno y la Junta evidencian un avance hacia el diálogo institucional, pero reclaman que los próximos meses sirvan para concretar los compromisos: "Plasencia necesita, definitivamente, hechos y concreciones", señala la asociación, que pide cerrar durante 2026 los aspectos legales del consorcio y avanzar paralelamente en la rehabilitación de los edificios que puedan convertirse en espacios culturales.

El objetivo compartido pasa así por la firma del consorcio antes de finalizar 2026 y ponerlo en funcionamiento en 2027, acompañado de financiación, personal e inversiones concretas en el patrimonio de la ciudad.