Plasencia rechaza una pantalla LED publicitaria en pleno casco histórico por incumplir la normativa municipal

El Ayuntamiento de Plasencia ha rechazado, en Junta de Gobierno Local, la instalación de una pantalla LED destinada a fines publicitarios en la plaza de San Pedro de Alcántara número 1, después de que los informes técnicos y jurídicos municipales determinaran que la actuación no se ajusta a la normativa vigente. El inmueble se encuentra en pleno casco histórico, dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Recinto Amurallado y su zona de contacto (PEPRI).

La solicitud había sido presentada el 26 de noviembre de 2025 para colocar el dispositivo publicitario en este inmueble, que cuenta además con grado de protección A, de carácter ambiental. Tras analizar la propuesta, los servicios municipales emitieron informes desfavorables y concluyeron que no procedía tener por formulada la comunicación previa.

La normativa impide esta publicidad en el Casco Antiguo

Uno de los principales motivos que ha llevado al Ayuntamiento a rechazar la instalación es la aplicación de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de rótulos y publicidad exterior, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres en agosto de 2017.

La normativa establece las condiciones para instalar elementos publicitarios en Plasencia y señala que corresponde al Ayuntamiento determinar los espacios en los que pueden colocarse determinados soportes. Entre sus restricciones establece que las vallas publicitarias no pueden autorizarse en el Casco Antiguo ni en edificios catalogados de interés histórico, cultural o social.

Una regulación que afecta de forma directa a la ubicación planteada para la pantalla LED, al encontrarse esta plaza dentro del recinto histórico de la ciudad. Además, dicha parcela está sometida a las condiciones específicas de protección establecidas por el PEPRI.

Los informes municipales determinan que no es compatible

El expediente recoge que los servicios técnicos municipales informaron de forma desfavorable sobre la instalación propuesta. La conclusión recogida en la documentación es que “no procede tener por formulada la Comunicación Previa solicitada para instalación de pantalla LED para publicidad en Plaza San Pedro de Alcántara nº 1”.

A partir de estos informes, la Concejalía de Gestión Urbanística elevó a la Junta de Gobierno Local una propuesta para declarar como inadmisible la comunicación presentada. De esta forma, la resolución se fundamenta tanto en la normativa de publicidad exterior como en las condiciones urbanísticas y de protección que afectan al inmueble.

Así, el Ayuntamiento considera que la instalación no puede llevarse a cabo en los términos planteados debido a las limitaciones existentes para este tipo de elementos en el casco histórico.

Acuerdo unánime de la Junta de Gobierno

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad la propuesta de la Concejalía de Gestión Urbanística y se desestimó la solicitud para instalar la pantalla LED.

En consecuencia, la resolución municipal pone el foco en la protección del conjunto histórico de Plasencia y en el cumplimiento de las condiciones establecidas para los elementos publicitarios en este ámbito. En este caso, la ubicación dentro del Casco Antiguo placentino, la protección ambiental del inmueble y las restricciones recogidas en la ordenanza municipal han sido determinantes para rechazar la instalación.

El acuerdo se produce después de la tramitación iniciada a finales de 2025 y tras los correspondientes informes municipales, que han determinado que la propuesta presentada no resulta compatible con la normativa aplicable.