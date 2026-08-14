El Ayuntamiento de Plasencia convoca tres plazas de empleo público mientras avanza el proceso de 2025

El Ayuntamiento de Plasencia ha convocado un total de tres plazas de empleo público correspondientes a la Administración municipal, según la resolución publicada este viernes, 14 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La convocatoria contempla dos puestos de administrativo y uno de técnico de Cultura, con distintos sistemas de acceso en función de cada plaza.

La resolución, firmada por el alcalde de Plasencia, David Dóniga el pasado 10 de agosto, establece también el plazo del que dispondrán las personas interesadas para presentar sus solicitudes. Este periodo será de 20 días hábiles y comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE.

Dos plazas de administrativo por turno libre

De las tres plazas incluidas en la convocatoria, dos corresponden a la categoría de Administrativo/a. Ambas están integradas en la escala de Administración General, dentro de la subescala Administrativa, y se cubrirán mediante el sistema de oposición en turno libre.

Las bases que regulan estas plazas fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP) número 106, correspondiente al 8 de junio de 2026. Posteriormente, un extracto de la convocatoria fue recogido en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) número 113, publicado el 15 de junio.

Una plaza de técnico de Cultura

La tercera plaza incluida en el proceso corresponde a un puesto de Técnico/a de Cultura, perteneciente a la escala de Administración Especial, dentro de la subescala Técnica y clase Media.

En este caso, el sistema de selección será diferente al de las plazas de administrativo. El puesto se cubrirá mediante concurso-oposición y en turno de promoción interna, por lo que está dirigido a personal que ya forma parte de la Administración y que reúna las condiciones establecidas para acceder a este proceso.

Una nueva convocatoria mientras avanza la OEP de 2025

La publicación de estas tres plazas se produce mientras el Ayuntamiento continúa desarrollando el proceso correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2025, que ha despertado un importante interés entre quienes buscan acceder a un puesto en la Administración local.

Este procedimiento contempla 13 plazas distribuidas en diferentes categorías profesionales. En total, se registraron 415 solicitudes, lo que supone una media de casi 32 aspirantes por cada puesto ofertado. Las listas provisionales publicadas por el consistorio recogieron 327 personas admitidas y 88 excluidas, aunque estas últimas disponían de un periodo para corregir los motivos de su exclusión o presentar las alegaciones correspondientes.

El proceso se encuentra ahora pendiente de avanzar hacia su siguiente fase. La previsión trasladada por el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, situaba la publicación de las listas definitivas durante la primera semana de septiembre y los primeros exámenes a finales de ese mismo mes.

Veinte días hábiles para presentar las solicitudes

Con la publicación de la resolución en el BOE se abre ahora el plazo para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes. El Ayuntamiento establece un periodo de 20 días hábiles, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la publicación oficial.

Las personas que quieran participar deberán atender a los requisitos, documentación y procedimiento establecido en las bases publicadas anteriormente en el BOP de Cáceres. Estas determinan las condiciones específicas que deben cumplir los aspirantes y el desarrollo de los procesos selectivos.

La resolución publicada este viernes también establece cómo se dará continuidad al proceso. Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, cuando proceda su publicación de acuerdo con las bases, se harán públicos siguiendo la forma prevista en las propias bases reguladoras.