La pasarela alternativa para acceder a la Vía Verde de Plasencia ya es una realidad: comienza su instalación sobre la N-630

Ya ha comenzado la instalación de la nueva pasarela que conectará el monte Valcorchero con la Vía Verde. La estructura permitirá salvar la N-630 por encima de la carretera y dará respuesta a una conexión que durante años ha obligado a peatones y ciclistas a utilizar un acceso condicionado por el tráfico.

El Ayuntamiento de Plasencia ha señalado que se trata de una actuación "muy esperada" que permitirá mejorar la conexión entre ambos espacios y hacer "más accesible y segura" una zona de especial valor natural y paisajístico para la ciudad.

Pasarela de 29 metros sobre la N-630

La infraestructura contará con una longitud de 29 metros y una anchura de 2,5 metros, unas dimensiones que permitirán su utilización tanto por personas a pie como por ciclistas. Además, contará con rampas de acceso para facilitar la entrada y salida de la pasarela y favorecer que el itinerario pueda ser utilizado de forma cómoda.

La actuación no se limitará a la colocación de la estructura sobre la carretera. El proyecto contempla también la adecuación de los accesos y de parte del recorrido que enlaza con la infraestructura. Desde el Consistorio se ha destacado que la infraestructura permitirá "resolver una conexión pendiente" y, al mismo tiempo, contribuirá a poner en valor dos espacios vinculados al entorno natural de Plasencia.

Una conexión para evitar el cruce de la carretera

La nueva pasarela ha sido diseñada precisamente para evitar un punto de conflicto que lleva años afectando a turistas y vecinos. Hasta ahora, quienes optaban por este punto de entrada tenían que desplazarse por un entorno condicionado por el tráfico, especialmente en una zona de curvas y con circulación de vehículos hacia la entrada norte de Plasencia desde Salamanca.

A pesar de que la Vía Verde dispone de otros accesos, algunos peatones y ciclistas utilizan la conexión desde Valcorchero por su proximidad al monte y por las posibilidades que ofrece para enlazar ambos espacios naturales.

La nueva pasarela ha sido diseñada precisamente para evitar ese riesgo. Una vez finalizada, los usuarios podrán continuar su recorrido sobre la N-630 sin tener que cruzar la carretera, dando continuidad a un itinerario que combina desplazamientos a pie, en bicicleta y el disfrute del entorno.

Fondos europeos y casi 300.000 euros

El proyecto contempla una intervención sobre aproximadamente 550 metros de camino natural y tiene como elemento principal una estructura conformada por madrera laminada que permitirá sortear la carretera.

La actuación fue adjudicada por 246.615,29 euros, a los que se suman 51.789,21 euros correspondientes al IVA, lo que sitúa el importe total del contrato en 298.404,50 euros. La financiación procede de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa NextGenerationEU.

Una obra que llega tras los retrasos

El inicio de la instalación se produce después de que la ejecución del proyecto haya acumulado retrasos respecto al calendario previsto. El contrato fue firmado el 7 de enero y el acta de comprobación del replanteo se formalizó el 9 de febrero, momento a partir del cual comenzó a contar el plazo de ejecución establecido, fijado en cuatro meses.

De acuerdo a lo establecido, los trabajos deberían haber finalizado el 9 de junio. Sin embargo, la obra comenzó a hacerse visible en la zona durante el mes de mayo, cuando el plazo previsto se encontraba ya próximo a su finalización.

Ante esta situación, el Ayuntamiento inició un expediente para imponer una penalidad de 9.765,97 euros a la empresa adjudicataria, Carmo Estruturas em Madeira S.A., por el incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el contrato. El cálculo de esta penalidad se realizó tomando como referencia 66 días naturales de demora, a razón de 147,97 euros diarios.

Esta decisión se ejecutó una vez que los informes técnicos municipales señalaran que determinados trabajos previstos de la obra no se realizaron durante el plazo previsto. La resolución aún no es definitiva, puesto que la empresa adjudicataria dispone de un trámite de audiencia para presentar las alegaciones que considere oportunas.

El objetivo: poner en valor Valcorchero y la Vía Verde

Mientras continúa el desarrollo de la actuación, la instalación de la estructura supone el avance visible de un proyecto cuyo objetivo principal es mejorar la seguridad de uno de los accesos a la Vía Verde. La nueva conexión permitirá además reforzar la relación entre este itinerario y el monte Valcorchero, facilitando que ambos espacios puedan disfrutarse de forma conjunta.

La pasarela se plantea así como una actuación destinada no solo a solucionar un punto de acceso, sino también a favorecer el uso peatonal y ciclista de uno de los entornos naturales vinculados a Plasencia.