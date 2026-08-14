Plasencia vuelve a abrir sus puertas a los niños saharauis con el programa Vacaciones en Paz

Desde el pasado mes de julio, Plasencia ha vuelto a actuar como refugio para muchos menores que viven situaciones extremadamente complicadas en época estival. La capital del Jerte ha vuelto a recibir este verano a los niños y niñas saharauis que participan en el proyecto Vacaciones en Paz.

Los concejales David Calvo y Ana Gallego han recibido este viernes en el ayuntamiento a los menores que permanecerán durante los meses de julio y agosto en la ciudad y en diferentes puntos del norte de Extremadura.

El programa ofrece a estos niños la posibilidad de alejarse durante estas semanas de las temperaturas extremas del desierto y disfrutar de su estancia junto a familias de acogida, al tiempo que permite que accedan a revisiones médicas durante su permanencia en Extremadura.

Lejos de las altas temperaturas y contacto con las familias

Aunque la acogida se concentra durante los meses estivales, el proyecto tiene una dimensión que se extiende más allá de estas semanas. La convivencia con las familias extremeñas permite a los menores conocer un entorno diferente y establecer vínculos que, en muchos casos, se mantienen durante el resto del año mediante el contacto entre las familias de acogida y las familias de origen.

El programa está dirigido a niños saharauis de entre 8 y 12 años y nació con el objetivo de que puedan abandonar temporalmente los campamentos de refugiados durante los meses de temperaturas extremas. La estancia también permite realizar controles médicos y detectar posibles problemas de salud que puedan ser atendidos durante su permanencia en España.

Alimentación equilibrada y mejores condiciones

La experiencia supone además una oportunidad para que los menores tengan acceso durante estas semanas a una alimentación equilibrada y a unas condiciones de vida diferentes a las que encuentran habitualmente.

El ayuntamiento ha destacado el componente humano de esta iniciativa y el vínculo que se genera entre los niños, las familias y las personas que colaboran para hacer posible su estancia.

Familias y voluntarios, claves en el proyecto

El funcionamiento del proyecto depende directamente de la participación de las familias, que durante dos meses incorporan a los menores a su vida cotidiana y cada vez son más los que se suman a esta acción solidaria. Aunque no existe un único modelo de familia para participar, sí que es necesario superar un proceso de evaluación y aportar la documentación requerida para garantizar la idoneidad de la acogida.

Durante este encuentro, el consistorio ha querido reconocer especialmente la implicación de las familias acogedoras que participan en el programa. Su papel permite que los niños dispongan durante estos meses de un hogar en el que pasar el verano y compartir su día a día en la ciudad.

Además de la labor de las familias, las asociaciones desempeñan un papel fundamental en la organización de las estancias y en el apoyo a los menores. En Extremadura, NUR Saharaui Extremadura coordina el programa junto a las asociaciones provinciales, mientras que diferentes iniciativas solidarias contribuyen a mantener la ayuda durante el resto del año.

Una oportunidad especial

Esta nueva llegada de menores a la ciudad supone un nuevo halo de luz durante los meses de verano para estos niños y niñas saharauis, que encuentran en Plasencia y en las familias de acogida un lugar donde disfrutar de unas semanas diferentes, alejados de las duras condiciones del desierto.

Una oportunidad que va más allá de la propia estancia estival y que permite combinar acogida, convivencia y atención, al tiempo que se construyen vínculos que perduran incluso cuando llega el momento de regresar a sus hogares.