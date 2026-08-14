Plasencia da luz verde a ocho nuevas parcelas en La Mazuela

La Junta de Gobierno Local de Plasencia ha concedido la licencia para la división de una parcela situada en la AU-04, en La Mazuela, en ocho nuevos espacios. La autorización afecta a la parcela M2, correspondiente a la finca registral número 52.104, y ha sido tramitada a instancias de PLACONSA SA.

El acuerdo municipal supone un nuevo avance administrativo para la ordenación de este ámbito urbanístico de la ciudad. La actuación permitirá que los terrenos que actualmente conforman la parcela M2 puedan quedar divididos en ocho unidades independientes, conforme a la memoria técnica incorporada al expediente.

Una división en ocho unidades

La operación dirigida por el ayuntamiento se corresponde con la manzana M2 de la AU-04 y parte de una solicitud de licencia de división presentada en nombre de PLACONSA SA. El expediente municipal recoge la documentación técnica necesaria para llevar a cabo la segregación y establece las condiciones que deberán cumplirse para completar el procedimiento.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta por unanimidad de los asistentes, dando así el visto bueno a la división de la finca. La autorización se limita a la operación contemplada en el expediente y queda sujeta a las obligaciones administrativas establecidas en el propio acuerdo.

Uno de los principales requisitos fijados por el Conssistorio es que la división se formalice posteriormente mediante el correspondiente documento público. La promotora deberá presentar esta documentación ante el organismo placentino dentro del plazo establecido una vez concedida la licencia.

Tres meses para formalizar la operación

En concreto, el acuerdo establece un plazo de tres meses para presentar en el Ayuntamiento el documento público en el que se formalice el fraccionamiento de la finca. De esta manera, la autorización municipal queda vinculada a que la operación se complete también desde el punto de vista documental.

El cumplimiento de este requisito resulta determinante para mantener vigente la licencia. El Ayuntamiento ha establecido que, si transcurre el plazo sin que se presente la documentación exigida, la autorización caducará automáticamente, sin que sea necesaria una declaración posterior por parte de la Administración.

No obstante, el acuerdo contempla la posibilidad de solicitar una prórroga del plazo cuando exista una causa justificada. Esta opción permite ampliar el margen para completar la formalización de la operación siempre que concurran las circunstancias previstas y se tramite la correspondiente solicitud.

Un nuevo paso para La Mazuela

La licencia concedida se enmarca en la tramitación urbanística de la mencionada AU-04 de La Mazuela, donde la parcela M2 quedará finalmente distribuida en ocho parcelas independientes. La actuación deberá desarrollarse conforme a la memoria técnica que forma parte del expediente y a las condiciones recogidas en el acuerdo municipal.

Con esta autorización, el procedimiento administrativo da un paso más hacia la materialización de la división prevista para estos terrenos. La Junta de Gobierno Local, actuando en virtud de la delegación de Alcaldía, ha aprobado finalmente la propuesta en sus propios términos.

Ahora, el siguiente trámite se basará en la formalización de la división mediante el documento público correspondiente y su posterior presentación ante el Ayuntamiento dentro del plazo de tres meses fijado en la licencia. La autorización quedará así condicionada al cumplimiento de este requisito para mantener su vigencia.