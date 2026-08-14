Una bacteria y un reto viral: la Piscina Municipal de Plasencia cierra su vaso grande y genera debate entre los vecinos

Los retos virales vuelven a ser los protagonistas del verano. Las piscinas municipales de Plasencia han vivido esta semana una situación que ha obligado a mantener cerrado temporalmente alguno de sus vasos y que, al mismo tiempo, ha generado malestar entre parte de los usuarios por la falta de información previa. La incidencia ha coincidido con un episodio de comportamiento incívico en uno de los vasos y la consiguiente detección de una bacteria en el agua.

El Ayuntamiento ha explicado que ya se han aplicado los protocolos correspondientes para subsanar el problema, y que los análisis determinarán cuándo pueden volver a utilizarse con normalidad las instalaciones. Mientras tanto, algunos usuarios y partidos políticos han cuestionado que no se informara previamente del cierre antes de adquirir las entradas.

Una bacteria en el agua, motivo del cierre

Desde el Consistorio han explicado que el cierre de uno de los vasos se produjo después de que una muestra de agua diese positivo en pseudomona, una bacteria común que puede causar graves infecciones en personas con defensas bajas, heridas o enfermedades crónicas.

Ante este resultado, se ha procedido al cierre preventivo del vaso, al tratamiento correspondiente del agua y a la realización de nuevos análisis para comprobar las condiciones hídricas. Según la versión municipal, el motivo del surgimiento de este patógeno surge tras conocer que un usuario defecó en uno de los vasos en el marco del denominado reto viral de este tipo de prácticas en piscinas, una acción que se ha difundido a través de redes sociales y que puede obligar a adoptar medidas de limpieza y tratamiento del agua.

Algunos usuarios se enteraron al llegar allí

Una de las vecinas afectadas ha relatado su experiencia en redes después de acudir este miércoles a las instalaciones municipales. Según ha explicado, adquirió las entradas alrededor de las 13.20 horas para pasar allí el día y llegó a la piscina aproximadamente una hora después, topándose con una situación inesperada: "Me encuentro que la piscina grande está cerrada, cosa que no se avisa en la web, si no habría optado por no venir", ha señalado.

El PSOE reclama información "inmediata y transparente"

La situación también ha provocado la reacción del PSOE de Plasencia. En una nota de prensa difundida este jueves, la formación ha denunciado el cierre de los vasos grandes y ha reclamado al Ayuntamiento que informe de forma "inmediata y transparente" sobre lo ocurrido y sobre las medidas adoptadas.

Los socialistas han señalado que los incidentes tienen su origen en "conductas incívicas intolerables", pero consideran que el Ayuntamiento debe garantizar que los usuarios conozcan la situación de las instalaciones y los plazos previstos para su reapertura.

El PSOE también ha planteado la necesidad de reforzar los protocolos de limpieza, depuración y vigilancia, al considerar que una comunicación insuficiente puede aumentar la confusión entre quienes acuden a las piscinas.

Se espera que hoy pueda volver a la normalidad

Frente a estas críticas, el Ayuntamiento ha precisado que la situación no afecta actualmente a todas las piscinas de las instalaciones. Según la explicación municipal, únicamente permanece cerrado el vaso de 50 metros, mientras que los otros dos vasos permanecen abiertos para los usuarios.

El consistorio ha indicado además que, mientras exista capacidad suficiente en los otros dos vasos y no se supere su aforo, los usuarios pueden continuar utilizándolos. Por este motivo no era necesario impedir el acceso general al recinto, aunque uno de los vasos no estuviera disponible temporalmente.

La previsión municipal pasa por qué los resultados de los nuevos análisis estén disponibles este viernes y, si las condiciones del agua son las adecuadas, las tres piscinas puedan volver a abrirse con normalidad. Hasta entonces, el vaso afectado permanece cerrado como medida preventiva.