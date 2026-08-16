Vivir con hiperacusia en Plasencia: “A veces es difícil aguantar los ruidos”

La hiperacusia es una condición auditiva en la que aquellos que la padecen experimentan una sensibilidad superior a los sonidos del día a día. Marta Jiménez (Plasencia, 18 años) lo define como “una patología que te hace tener miedo a ciertos ruidos y a otros no”. Pero a Marta el miedo no le ha condicionado nunca en su día a día.

Síndrome de Williams

A los dos meses le diagnosticaron el Síndrome de Williams, un trastorno poco común causado por la pérdida de un pequeño fragmento del cromosoma 7. Afecta a una persona de cada ocho mil, y entre sus características destacan los problemas cardiacos, rasgos faciales distintivos y una personalidad extravagante y empática.

Actualmente, Marta estudia una FP Básica de Pastelería, Repostería y Confitería en el I.E.S “Pérez Comendador” de Plasencia, un curso que de desarrolla de manera presencial en la Universidad de Plasencia: “Es una formación que me encanta, porque es muy divertido amasar, colocar los ingredientes y probarlos cuando están listos”. Previamente, la protagonista realizó sus estudios en el Colegio Público placentino “Miralvalle” y en el I.E.S “Monfragüe”, donde se formó en este último como estudiante de la ESO.

Enfrentar los ruidos

Junto a ello convive diariamente con la hiperacusia, patología por la que ha vivido situaciones complejas vinculadas a determinados sonidos. Su talón de Aquiles es, sin duda, el taladro: “Al tener hiperacusia cada día escucho bastantes ruidos y algunos me dan mucho miedo, y uno hasta pánico, que es el taladro, porque yo escucho el doble o el triple de los demás”. Otros sonidos a los que la joven ha tenido que enfrentarse de manera cotidiana son el ruido generado por la batidora o las motos, motivos por los que de pequeña debía “taparse los oídos o huir del sitio” en el que se encontraba como método de protección.

A pesar de que ahora la protagonista afirma que se ha adaptado a muchos de esos sonidos que hace unos años atrás le causaban pánico, no puede evitar contar con ciertos mecanismos de defensa ante alguno estridente: “Si algún ruido me sigue molestando, me voy a otro lado para no escucharlos. Si no puedo escaparme, me intento tapar los oídos o buscar otra manera de insonorizarlo, como por ejemplo, cerrar las puertas y ventanas para escucharlo menos y que moleste menos”.

La música como salvavidas

Su rayo de luz apareció en forma de dos pilares fundamentales. El primero de ellos fue la música. Y es que Marta lleva más de seis años formando parte de “Más que Música”, un centro de formación musical en Plasencia que ofrece asesoramiento personal en varios instrumentos y cuenta con profesores titulados.

Una oportunidad que Marta califica como “una de las mejores decisiones de su vida” y que le ha permitido tocar en diferentes escenarios de pueblos circundantes a la capital del jerte: Navaconcejo, Carcaboso o Riolobos son algunas de las citas más especiales que la joven tuvo con la música.

Para ella, su acceso a la academia ha resultado ser una especie de “terapia positiva” que ha favorecido su estado anímico: “Me ha beneficiado mucho a nivel mental y psicológicamente porque me relaja mucho, me hace pensar en cosas bonitas y olvido todo lo malo. Además, a mí la música me gusta mucho y me la suelo poner bastante alta para escucharla”.

En lo que se refiere al umbral de aguante con las piezas musicales, la protagonista destaca el ambiente “especialmente agradable” que siente con la música en directo durante los conciertos, al presentarse un entorno adaptado a su condición auditiva: “La verdad es que durante los conciertos el ruido lo llevo bien porque llevan amplificadores. Estos dispositivos controlan muy bien el ruido y hace que no moleste, es un ruido perfecto”.

Tengo discapacidad y puedo mostrarle al mundo mi talento. Hay que cumplir nuestros sueños Marta Jiménez — Estudiante

Una presentadora ‘de gala’

Este año incluso se ha animado a presentar una gala. La academia Más que Música organizó el pasado 30 de septiembre una gala benéfica en colaboración con la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Extremadura (ADMO). El evento no solo fue conducido por la propia Marta, que introducía las diferentes actuaciones e intervenciones, si no que además ella fue una de las propias cantantes. Su voz, caracterizada por su perfecta armonía y afinación, representó algunas canciones de grupos tan representativos como La Oreja de Van Gogh o Imagine Dragons.

Apoyo de su familia y amigos

La estudiante y cantante afirma que su vida no se podría entender sin su segundo eje principal: su familia y amigos. Destaca que siempre se ha sentido arropada por ellos, incluso en sus momentos más vulnerables: “Son mi mayor apoyo y mi orgullo como persona que soy ahora. Siempre me han comprendido, desde el principio”.

A modo de conclusión, la placentina ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que padecen algún trastorno, patología o discapacidad de cualquiier grado a la hora de cumplir sus metas: “Tienen que atreverse. Que luchen, que sean imparables. Yo tengo discapacidad y puedo mostrarle al mundo mi talento. Hay que atreverse”.

La protagonista ha hecho referencia a la discriminación que sufren muchas personas por el simple hecho de tener una discapacidad, dejando claro que personas como ella son “los verdaderos valientes” de la historia, frente a “un débil”, que es el que insulta.