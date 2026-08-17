Las academias de Plasencia bajan la persiana en verano: los campamentos educativos toman el relevo

El verano ha cambiado para las academias de refuerzo escolar de Plasencia. Con la desaparición de las recuperaciones de septiembre y los cambios introducidos por la normativa educativa, se han reducido la demanda de clases durante las vacaciones, un periodo que tradicionalmente servía para preparar asignaturas pendientes y reforzar conocimientos antes de afrontar el nuevo curso.

Este escenario también ha afectado a las instalaciones de enseñanza de Plasencia, donde ha llevado a varios centros a cerrar durante agosto y a otros a transformar su oferta. Ahora, las clases tradicionales dan paso a materiales para trabajar desde casa, cursos intensivos y campamentos educativos que buscan mantener el aprendizaje sin convertir las vacaciones en una prolongación del curso.

Menos demanda de clases

En Academia Arquimedianos han decidido, por primera vez, cerrar durante este verano ante la caída de la demanda. Su directora, Vanessa Prieto, ha señalado que la modificación del sistema de recuperaciones ha tenido un impacto directo para ellos. Del mismo modo, afirma que "desde que desaparecieron las recuperaciones de septiembre y los cambios de leyes educativas, la demanda de clases en verano ha bajado mucho".

Antes, los meses estivales eran un periodo fundamental para aquellos alumnos que precisaban de apoyo en materias específicas de cara al nuevo año académico. Ahora, las familias plantean otras necesidades, como materiales para trabajar desde casa. Por ello, la academia prepara recursos propios para que los alumnos puedan continuar trabajando durante las vacaciones sin necesidad de acudir a clase.

Tras ser reconocida como Mejor Academia de Apoyo Escolar de Extremadura 2025 y estar nominada como Mejor Docente de España 2026, Arquimedianos afronta nuevos retos y explora vías como "Arquimedianos Solidario", una iniciativa que ofrece seis becas de apoyo educativo y plazas gratuitas en actividades para familias con menos recursos.

La directora ha destacado que ahora el peso de la preparación académica recae en el comienzo del nuevo curso: "Para nosotros, septiembre es ya el verdadero inicio del curso", ha señalado. El centro registró el pasado año alrededor de 200 alumnos y lista de espera en algunos grupos, mientras que durante el verano comenzó a recibir matrículas, pero para el nuevo curso.

Los campamentos ganan terreno

El cambio en las necesidades de las familias también está llevando a las academias a explorar nuevos formatos en su enseñanza. En este sentido, la Academia Carlos I lleva más de 15 años desarrollando un campamento durante los meses de julio y agosto que combina formación y ocio: "Siempre hay padres que quieren una hora mínimo de refuerzo para sus niños, y de cara al curso que viene sí que puede ser una ventaja", ha señalado el centro.

Por ello, una parte de la jornada se dedica a reforzar las asignaturas troncales, principalmente Matemáticas y Lengua, mientras el resto del tiempo los alumnos pueden estar con sus amigos y disponer de un espacio para ellos. Una fórmula que, tal y como afirman, les encanta a las familias.

Adaptación al nuevo escenario

La Academia Carlos I también ha colgado, de forma primeriza, el cartel de "cerrado", durante el mes de agosto. En su lugar, el centro ha concentrado parte de su actividad de este mes en cursos intensivos para los alumnos que se estén formando en la obtención del Trinity. Una modificación que, tal y como señalan desde la academia, "con el cambio de ley, no se nos deja mucha más opción".

A juicio de la academia, concentrar en medio mes una preparación que antes podía desarrollarse durante todo el verano no es la mejor fórmula para formar a los docentes:"No tiene mucho sentido que un alumno se prepare todo en 15 días sabiendo que lleva todo el curso sin preparárselo bien", ha apuntado.

El resultado es un cambio en el modelo de refuerzo estival. Las academias no abandonan la formación durante las vacaciones, pero adaptan sus propuestas a una realidad en la que las recuperaciones de septiembre han dejado de marcar el calendario. Materiales para casa, cursos específicos y campamentos aparecen ahora como alternativas a las tradicionales clases de verano.