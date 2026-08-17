La AEMET activa la alerta naranja por riesgo de altas temperaturas en Plasencia

Plasencia afronta este lunes una jornada marcada por las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por riesgo importante de calor, con máximas que podrán alcanzar y superar los 40 grados.

Desde el Ayuntamiento de Plasencia han alertado a la ciudadanía y han pedido extremar las medidas de prevención durante las horas de mayor calor. El aviso permanecerá activo entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Precaución durante las horas centrales

El consistorio ha recomendado evitar la exposición directa al sol y permanecer en lugares frescos o climatizados durante el periodo de mayor temperatura. También ha indicado que se debe beber agua con frecuencia, incluso sin tener sensación de sed, y optar por comidas ligeras, frutas y verduras con alto contenido en agua.

Asimismo, han pedido evitar la práctica de ejercicio físico intenso al aire libre entre las 13:00 y las 21:00 horas. Estas medidas cobran especial importancia entre las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, considerados colectivos especialmente vulnerables ante episodios de calor extremo.

Atención a las mascotas

El ayuntamiento ha recordado que la prevención debe extenderse también a los animales de compañía. En este sentido, ha señalado que las mascotas deben disponer de sombra y agua fresca de manera permanente y ha recomendado evitar los paseos durante las horas de mayor calor.

Ante la aparición de síntomas compatibles con un golpe de calor o cualquier otra situación de emergencia, se debe contactar de inmediato con el 112 o con la Policía Local de Plasencia.