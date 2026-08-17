Clara Rodríguez, presidenta de la JEC: "Somos la generación más preparada y no podemos acceder a trabajos estables"

La Juventud Estudiante Católica (JEC) vuelve a contar con representación placentina. La joven Clara Rodríguez (24 años) ha sido nombrada presidenta después de que la Asamblea General celebrada en Murcia eligiera al nuevo equipo permanente.

Rodríguez, vinculada a este movimiento desde los 14 años, toma así el relevo de otro joven de Plasencia, Rubén Serrano, y se convierte en la nueva responsable de una organización que trabaja con jóvenes sobre cuestiones sociales y de actualidad desde la perspectiva de la fe.

Una década vinculada a la JEC

Su relación con la JEC comenzó después de la confirmación. Rodríguez ha contado que, dentro de su parroquia, les ofrecieron continuar vinculados al movimiento una vez terminada esa etapa. Lo que comenzó siendo una continuidad de su vida parroquial se ha convertido, casi una década después, en un compromiso que ahora la lleva a asumir la presidencia nacional.

La joven ha explicado que uno de los motivos por los que ha permanecido todos estos años es la posibilidad de que los jóvenes encuentren un espacio para reflexionar y debatir sobre cuestiones que afectan a la sociedad. Entre ellas ha citado el feminismo, la salud mental y otros asuntos de actualidad, abordados también desde "la fe y la visión de Jesús".

Asamblea General de la JEC, celebrada en Murcia / Cedida

Dificultad de acceso al trabajo y a la vivienda

Rodríguez considera que esa mirada puede aportar una perspectiva diferente a los debates que afectan a las nuevas generaciones. Precisamente desde su experiencia como joven estudiante, ha señalado que uno de los principales problemas actuales de este colectivo es la dificultad para acceder a un empleo estable y a una vivienda asequible.

"Somos la generación más preparada", ha afirmado, pero, a su juicio, esa preparación no se corresponde con las oportunidades que encuentran al incorporarse al mercado laboral. Ha explicado que a los jóvenes se les exige experiencia previa y que, mientras en las ciudades pequeñas y los pueblos existen menos oportunidades laborales, desplazarse a grandes núcleos como Madrid tampoco garantiza una buena calidad de vida ni un acceso sencillo a la vivienda.

A día de hoy somos la generación más preparada. Sin embargo, no podemos acceder a trabajos estables Clara Rodríguez — Presidenta de la JEC

Plasencia vuelve a estar al frente de la JEC

El nombramiento de Rodríguez supone además un componente especialmente significativo para Plasencia. La joven sustituye en la presidencia a Rubén Serrano, también placentino, mientras que en el anterior equipo permanente estuvo Raquel Mena, igualmente de la ciudad, como ecónoma durante dos años.

Rodríguez ha destacado así la confianza que el movimiento ha depositado en jóvenes procedentes de Plasencia: "Tanta gente de Plasencia de repente ha discernido sobre esto y ha dado el paso. Me parece muy bonito que gente de mi ciudad pueda tener reconocimiento en un movimiento así a nivel nacional".

Para la nueva presidenta, además, sus propios orígenes han influido en la manera en la que afronta este compromiso. Ha explicado que el acompañamiento de su familia y su experiencia en la vida parroquial le han llevado a "pensar de otras maneras" y a observar el movimiento desde una perspectiva que puede ser diferente a la de jóvenes de otros territorios como Murcia, Tenerife o Valencia.

Romper con los estigmas

Rodríguez también busca romper la imagen estereotipada que en ocasiones acompaña a los jóvenes católicos. Considera que la asociación entre catolicismo y una visión excesivamente tradicional responde en buena medida a la falta de conocimientos de la sociedad: "Por el desconocimiento y el no acercarte o no conocer, hay veces que te hace tener esos estigmas", ha señalado.

Frente a esa percepción, ha defendido que el catolicismo está atravesando un proceso de cambio, aunque ha reconocido que se trata de una transformación lenta por tratarse de cuestiones con una larga trayectoria. En su opinión, dentro de este ámbito existe "una propuesta muy buena" basada especialmente en el cambio y la ayuda, una visión que, a partir de ahora, trasladará desde su nueva responsabilidad al frente de la JEC.