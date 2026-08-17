Dani Serra, DJ: "En mi tierra siempre me adapto a todos los estilos de música"

Usando dos palos para simular las baquetas de una batería o subiendo y bajando el volumen de la radio como si fuera cabeza de cartel de uno de los festivales electrónicos más importantes del mundo. Así comenzaron los primeros pasos del disc-jockey Dani Serra (26 años).

Procedente de Jarilla, un pueblo del norte de Extremadura de poco más de cien habitantes, el joven comenzó en este mundo a través de pequeñas sesiones de música en su municipio y fiestas de alrededores.

El número de actuaciones cada vez aumentaba más, y de un día para otro, se dio cuenta de que podría hacer de ello su profesión: “Pensé que me iba a dedicar a ello en el momento en el que me estaba empezando a ganar la vida y ya no era solo un hobby”.

Oportunidades limitadas

Sin embargo, su objetivo no iba a ser un camino de rosas. El creador musical resalta que, aunque con el paso de los meses se iba haciendo cada vez más un hueco entre las salas de la comarca, principalmente los fines de semana, reconoce que su etapa inicial fue más complicada en comparación a otras personas provenientes de ciudades más grandes: “Vengo de un pueblo muy pequeño y es un círculo muy reducido de gente, aquí no hay discoteca, hay fiestas una vez al año y no había tanta gente que conozca para poder pinchar fuera. Entonces, siempre es más complicado que si naces en una ciudad grande, que tienes más posibilidades porque hay muchas más salas, festivales y fiestas”.

Dani Serra durante una de sus sesiones / Archivo del autor

A este factor se sumó otro, también determinante para su evolución artística: Su timidez. El protagonista ha detallado que durante sus primeras sesiones, “que duraban unas 7 u 8 horas” se sumía en “una vergüenza enorme” que provocaba que sus pies se mantuvieran pegados al suelo y permaneciese prácticamente inmóvil.

Una etapa que el mismo mezclador califica ahora de “irreconocible”: “Ahora no paro de saltar y de hablar con el micro, tengo una energía que acabo reventado después de cada show”.

De Jarilla al Arenal Sound

Serra empezó a ser DJ, al igual que “todos los de su generación”, con el sueño de ser como aquellos artistas que protagonizaban Tomorrowland, uno de los festivales de mayor renombre a nivel mundial, caracterizado por su música electrónica. Ahora, tras más de seis años dedicándose profesionalmente a este oficio, sostiene que son numerosos los logros adquiridos en su carrera.

Eso sí, el jarillano le guarda un “recuerdo especial” a 2023, año en el que ganó el concurso para pinchar en el festival nacional Arenal Sound, en Castellón: “Ese año lanzaron un concurso para DJs emergentes, y quien lo ganase actuaría en el festival. Mandé mi prueba, y cuando me dijeron que había sido el elegido no me lo creía”.

Malta y gira por Italia

Del mismo modo, ha destacado más actuaciones y festivales que han marcado su recorrido, como el Bombastic en Asturias, sus actuaciones en Malta o su reciente gira por Italia.

Mi sueño sería volver a compartir la música con los míos en mi pueblo. Es lo que más ilusión me hace. Dani Serra — DJ

Más allá de estos escenarios, Dani Serra asegura que una parte fundamental de su identidad como artista está ligada a sus raíces extremeñas. El discjockey ha explicado que la comunidad y su gente tienen una “energía y un cachondeo” que les permite adaptarse a cualquier estilo musical: “Te pongo un pasodoble, te pongo una rumba, te pongo un flamenco, y lo que pongas, gusta”. Una versatilidad que, según cuenta, le permite conectar con públicos y sesiones muy diferentes, independientemente del lugar en el que se encuentre.

Para el jarillano, esa capacidad de respuesta del público extremeño tiene mucho que ver con la forma de vivir la música en la región.

Tras haber recorrido diferentes puntos de España y haber comprobado cómo se reciben determinados estilos fuera de Extremadura, Serra destaca que aquí existe una “cercanía especial” entre el artista y quienes están al otro lado del escenario: “El calor que recibo de la gente es algo por lo que hoy en día sigo aquí”, reconoce, haciendo referencia a una conexión que, más allá de la música, se convierte en una seña de identidad.

Vínculo especial a sus raíces

Una relación con sus orígenes que cobra todavía más sentido al recordar sus inicios. Como se ha mencionado, Serra procede de Jarilla, una localidad de menos de un centenar de habitantes donde, como él mismo explica, comenzar una carrera musical no resulta sencillo debido a la falta de grandes salas o escenarios habituales. Sin embargo, ese origen en un pueblo pequeño no lo ha visto como un impedimento, sino como parte de una historia que le ha permitido crecer desde otro punto de partida. De hecho, uno de los momentos que más valora de su trayectoria es haber conseguido que cada año más de 2.000 personas se reúnan en las fiestas de su pueblo para disfrutar de su música.

Talento de la región

Asimismo, el jarillano ha querido poner en valor el talento que existe en Extremadura, donde destaca la presencia de numerosos artistas que, poco a poco, están encontrando su espacio fuera de la región. En este sentido, menciona nombres como Blood Brothers, Nando o Tuggo como ejemplos de una generación que demuestra que “hay muchísima gente muy buena en Extremadura”. Para Serra, la comunidad cuenta con artistas capaces de hacerse un hueco en el panorama nacional y romper con la idea de que nacer lejos de los grandes centros culturales supone una barrera para alcanzar nuevos objetivos.

“A veces se piensa que por estar en Extremadura estamos olvidados, pero todo lo contrario. Luchando lo vas a conseguir”, señala el DJ, que anima a los jóvenes extremeños a perseguir sus proyectos y confiar en el potencial que existe dentro de la región. Una reivindicación del talento local que, para él, pasa también por reconocer el camino que están abriendo otros artistas y por demostrar que desde pueblos pequeños también pueden surgir grandes oportunidades.

“Siempre quiero volver”

A pesar de haber pinchado en numerosos lugares, desde festivales hasta escenarios repartidos por distintos puntos de España, Serra mantiene que su mayor sueño sigue estando vinculado a volver a casa y compartir la música con los suyos: “Mi sueño sería poder volver a compartir la música con los míos en mi pueblo, volver a llenar la plaza. Es lo que más ilusión me hace año tras año”.

Una clara muestra de orgullo por la tierra que le ha visto nacer y crecer.

Su trabajo define buena parte de su identidad, pero pese a la distancia recorrida y al reconocimiento alcanzado, sus raíces continúan siendo el punto de partida y también el lugar al que siempre quiere regresar.