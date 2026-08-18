Chapa y pintura para Dolores Ibárruri: Plasencia renueva una de sus avenidas más demandadas

La avenida Dolores Ibárruri ha comenzado este pasado lunes a cambiar de imagen. El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado los trabajos de asfaltado en esta conocida vía de la ciudad, incluida entre las actuaciones previstas dentro del Plan de Asfaltado y Refuerzo del Firme anunciado la semana pasada.

La intervención forma parte del proyecto municipal dotado con 750.000 euros, IVA incluido, con el que el Consistorio pretende actuar sobre una veintena de calles y avenidas para renovar sus calzadas y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Una de las vías incluidas en el plan

La actuación sobre Dolores Ibárruri se enmarca en la primera fase de un plan que se está desarrollando por diferentes puntos de Plasencia. Los trabajos comenzaron en la Zona Norte de la ciudad, y se extienden a distintos espacios urbanos, tanto grandes arterias como calles residenciales y otras zonas vinculadas al estacionamiento y las conexiones entre vías.

Entre las avenidas incluidas en esta primera fase se encuentran Felipe VI, Extremadura, Virgen del Puerto, Alfonso VIII, Alcalde Julio Durán, Las Acacias y la propia Dolores Ibárruri. A ellas se suman diferentes calles como Francisco de Orellana, Eulogio González, Jerte, Manuel García Matos, Obispo Don Adán, Villa de La Mazuela y Estación, además de la zona de Eladio Mozas y la prolongación de 2 de Mayo.

La llegada de las máquinas a Dolores Ibárruri supone así una nueva actuación dentro de un plan que el Ayuntamiento ha planteado para intervenir sobre el firme de diferentes puntos de la ciudad. El objetivo es renovar el pavimento y favorecer una circulación más fluida.

750.000 euros para renovar las calzadas

Con una inversión de 750.000 euros, IVA incluido, la actuación contempla trabajos en una veintena de calles y avenidas de Plasencia, con una segunda fase ya prevista que incorporará otras 16 vías.

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha señalado que este plan pretende "dar respuesta a las necesidades reales de nuestros barrios". El regidor ha defendido que la inversión se dirige directamente a las infraestructuras urbanas y ha destacado la importancia de actuar sobre las calzadas de la ciudad.

"Son 750.000 euros destinados directamente a mejorar nuestras infraestructuras, garantizando una movilidad más fluida y una ciudad más accesible y cuidada para todos los vecinos", ha añadido Dóniga.

Actuaciones en aparcamientos y conexiones

El proyecto municipal no se limita al asfaltado de las principales avenidas. El plan incluye también diferentes espacios destinados a mejorar las conexiones entre calles y zonas de estacionamiento.

Entre las actuaciones previstas figuran la travesía Salamanca–José Espronceda, el tramo comprendido entre Gabriel y Galán y Blasco Ibáñez y el espacio situado entre la Plaza Enamorados y la calle Alfonso Izarra. También se contempla intervenir en la zona de aparcamientos de la avenida de Alemania.

El asfaltado de Dolores Ibárruri se incorpora así a un programa más amplio de renovación del firme que ha comenzado ya a ejecutarse en distintos puntos de Plasencia y que continuará con nuevas actuaciones dentro de las fases previstas por el ayuntamiento.

Un proyecto de varias semanas

La previsión municipal para este proyecto es de varias semanas, con el objetivo de proseguir en las vías contempladas en el proyecto y avanzar, posteriormente, hacia una segunda fase en la que se verán implicadas otras dieciséis nuevas vías de la capital del Jerte.

Con estas acciones, Plasencia comienza a dar respuesta a una problemática que lleva siendo centro de debate desde hace años por vecinos y turistas que transitan en vehículo por la ciudad.