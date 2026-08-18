Adiós a Urko: Plasencia se despide de uno de los símbolos de la Policía Local

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Para los agentes que trabajaron junto a Urko, fue también un compañero de servicio. La Policía Local de Plasencia ha despedido a uno de sus perros policía más conocidos, recordando los años que dedicó a las labores de seguridad de la ciudad.

Desde el cuerpo han destacado que Urko ha sido "mucho más que un perro policía", al considerarlo un compañero, un amigo y un ejemplo para todos los integrantes de la unidad. Su labor, marcada por su capacidad de detección, su valentía y su lealtad, ha contribuido a las labores de seguridad y a diferentes búsquedas e intervenciones desarrolladas en Plasencia.

Un perro al servicio desde los dos meses

Detrás de los años de trabajo de Urko también está la historia de su guía, Juan Carlos Gutiérrez, responsable de la unidad canina de la Policía Local de Plasencia que decidió hacerse cargo del animal cuando apenas tenía dos meses. La intención era comprobar si podía preparar por sí mismo un perro para el servicio, después de haber recibido formación para ello.

"Me habían enseñado a preparar un perro, pero quería saber si yo era capaz de hacerlo solo, sin ayuda de nadie", ha declarado Gutiérrez. Así, lo crió desde pequeño y comenzó posteriormente con su preparación para el trabajo policial. Un proceso que, según ha explicado, no fue sencillo al principio porque Urko "era muy torpe" y tardó en madurar varios meses.

Una operación complicada y sus últimos años de servicio

La trayectoria de Urko también estuvo marcada por algunos problemas de salud. En una primera etapa tuvo una lesión en una de sus extremidades y tuvo que ser operado en la Facultad de Veterinaria de Cáceres. El responsable ha recordado que se trató de una intervención "especialmente compleja", hasta el punto de que un especialista italiano acudió para realizarla y la operación llegó a ser grabada para utilizarla posteriormente en las clases de la facultad.

El perro consiguió recuperarse de aquella intervención, pero con el paso de los años comenzaron nuevos problemas. En esta ocasión, los veterinarios detectaron una afección degenerativa en la columna que obligó a poner fin a su actividad policial.

"Yo le daba una orden, el animal lo hacía, pero me dijeron que era por la obediencia ciega que tiene, sufría mucho", ha explicado el miembro de la Policía Local. Desde entonces, Urko dejó de trabajar y pasó a vivir como animal de compañía junto a Gutiérrez y su familia.

Una despedida marcada por el reconocimiento

La Policía Local ya había reconocido la trayectoria de Urko cuando se produjo su jubilación. El homenaje se realizó entonces junto a Jimmy, otro de los perros de la unidad, que continúa con vida. Ambos fueron retirados al mismo tiempo después de sus años de servicio, aunque la trayectoria de Urko estuvo vinculada a la propia evolución de la unidad canina y a la incorporación de nuevos perros.

Ahora, tras su fallecimiento, el cuerpo policial ha vuelto a reconocer públicamente su labor: "Su trabajo no siempre ha sido visible, pero su huella quedará para siempre en esta unidad y en el corazón de toda la Policía Local", señala el comunicado.

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Con este homenaje, el cuerpo ha querido reconocer la labor desarrollada por Urko durante sus años de servicio y despedir a un animal que se convirtió en una figura conocida y muy querida dentro de la Policía Local de Plasencia. Así, el mensaje del comunicado concluye con una emotiva despedida que simboliza el aprecio del conjunto policial por el animal: "Gracias, Urko, por tanto. Descansa en paz, guerrero. Nunca te olvidaremos".