"Piragüismo Com-partido", la propuesta que une deporte y trabajo en equipo en Plasencia

El Club Piragüismo Río Jerte ha puesto en marcha "Piragüismo Con-partido", una nueva iniciativa dirigida a equipos y plantillas deportivas que se encuentran inmersos en sus pretemporadas y que buscan incorporar a sus entrenamientos una actividad diferente. La propuesta utiliza el piragüismo como herramienta para fomentar la convivencia, la coordinación, la confianza y el compañerismo entre los integrantes de cada equipo.

La iniciativa parte de una idea sencilla: salir durante una jornada del entorno habitual de preparación física y trasladar al equipo al agua, aprovechando el entorno natural del río Jerte para plantear diferentes actividades y retos colectivos. El objetivo no es competir, sino disfrutar de una experiencia diferente que permita a los deportistas reforzar sus vínculos mientras descubren una nueva modalidad deportiva.

Una jornada para construir equipo

El proyecto está especialmente pensado para clubes deportivos que afrontan durante agosto sus sesiones de pretemporada. La propuesta busca convertirse en una alternativa a las habituales jornadas de preparación y ofrecer a los jugadores y deportistas una actividad en la que tengan que trabajar conjuntamente.

Cartel sobre la iniciativa "Piragüismo Com-Partido" / Club Piragüismo Río Jerte

Durante la jornada se desarrollarán diferentes dinámicas de grupo, juegos y actividades de coordinación en piragua, adaptadas a las características de cada plantilla. La experiencia está abierta tanto a personas con experiencia previa en este deporte como a quienes nunca hayan utilizado una piragua.

Desde el Club Piragüismo Río Jerte destacan que la pretemporada "no tiene por qué ser únicamente entrenar" sino que también es un momento fundamental para "construir equipo, conocerse mejor y fortalecer los vínculos entre los compañeros". En este sentido, el agua se convierte en un escenario en el que la coordinación y la cooperación adquieren un papel fundamental.

Los primeros clubes ya se han sumado

La propuesta ya cuenta con la participación de varios clubes deportivos de Plasencia y su entorno. Entre ellos se encuentran la Unión Polideportiva Plasencia, la AD Ciudad de Plasencia C.F., el CP San Miguel y el CP Chinato, que participarán en las primeras experiencias de esta iniciativa.

El Club Piragüismo Río Jerte mantiene abierta la propuesta a otros equipos interesados en realizar una jornada de estas características durante el mes de agosto. Las actividades podrán adaptarse a las características y necesidades de cada plantilla, de manera que los participantes puedan disfrutar de la experiencia independientemente de su nivel previo en piragüismo.

Del Cachón al embalse Horco del Espino

Las jornadas se desarrollarán en dos enclaves vinculados al proyecto del Club Piragüismo Río Jerte. Uno de ellos será el Parque del Cachón, en Plasencia, situado en el entorno del río Jerte, mientras que el segundo escenario será el embalse Horco del Espino, en Malpartida de Plasencia.

Ambos espacios permitirán combinar la práctica deportiva con el contacto con la naturaleza y ofrecerán a las plantillas un entorno diferente al habitual para afrontar una jornada de convivencia. La iniciativa busca así que el piragüismo no sea únicamente una actividad deportiva, sino también una herramienta para reforzar las relaciones dentro de los equipos.

Con "Piragüismo Con-partido", el club placentino quiere poner el foco en la importancia de compartir experiencias más allá de la competición. La propuesta pretende que los deportistas puedan afrontar nuevos retos junto a sus compañeros y comenzar la temporada fortaleciendo la unión de las plantillas.

Los clubes interesados pueden contactar con el Club Piragüismo Río Jerte a través del correo riojertepiraguismo@gmail.com para consultar la disponibilidad y acordar una fecha. Las actividades se realizarán en el Parque del Cachón de Plasencia y el embalse Horco del Espino de Malpartida de Plasencia.