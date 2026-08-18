Plasencia Abierta llenará la ciudad de cultura durante la noche del 12 al 13 de septiembre

Plasencia volverá a vivir una noche dedicada a la cultura, el turismo y la participación ciudadana con una nueva edición de Plasencia Abierta. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la subvención del programa de actividades de 2026, que se desarrollará entre los días 12 y 13 de septiembre y que reunirá propuestas musicales, teatrales, patrimoniales y de ocio.

El ayuntamiento ha aprobado además la adjudicación de 11 contratos menores de servicios para dar contenido a la programación, con un importe total de 8.009,54 euros. Entre las propuestas figuran conciertos, visitas guiadas, observación astronómica, juegos, una muestra de esgrima y un pasacalles.

Una programación variada para una noche de cultura

La programación ha contado con propuestas de diferentes asociaciones y profesionales. La Asociación Astronómica Mintaka se encargará de una actividad de observación astronómica, mientras que también se han contratado visitas guiadas a Las Carmelitas y al Marqués de Mirabel.

La música contará igualmente con un papel destacado. El programa incluye un concierto del Trío Entorno, música en directo de la Sociedad Filarmónica de Plasencia y un concierto de La Pura Sangre, además de la actuación de la Tuna Universitaria de Plasencia en formato de pasacalles.

La jornada se completa con propuestas de programa dirigidas a distintos públicos. Así, los más pequeños podrán disfrutar con su familia como unos juegos de pistas y Kahoot!, una minidisco, una representación teatral y una muestra de esgrima. En total, el ayuntamiento ha aprobado más de una decena de contratos para poner en marcha estas actividades durante la noche del 12 al 13 de septiembre.

"Un piano al sereno", una de las propuestas destacadas

Entre las actividades previstas figura "Un piano al sereno", actuación que se desarrollará en la plaza de Ansano. Para hacer posible esta propuesta, el documento municipal señala que "quizá resulte necesario reordenar las terrazas de los establecimientos públicos de esa plaza", con el objetivo de dejar espacio suficiente para el piano y los músicos.

Además, está previsto colocar unas cincuenta sillas para todo aquel que desee acercarse a disfrutar del evento. La Policía Local ya ha recibido traslado del programa para que pueda organizar el trabajo de esa noche y realizar, si es necesario, la reordenación de las terrazas de la plaza.

Más de 8.000 euros de inversión

El coste total de los contratos aprobados asciende a 8.009,54 euros, con partidas que van desde los 250 euros de las visitas guiadas al Marqués de Mirabel hasta los 2.420 euros correspondientes al concierto de La Pura Sangre.

Por su parte, la minidisco ha contado con una adjudicación de 1.452 euros, mientras que el concierto del Trío Entorno ha supuesto 900 euros. También se han destinado 620 euros a los juegos de pistas y Kahoot, 500 euros a la representación teatral y 500 euros a la música en directo de la Sociedad Filarmónica.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el programa y ha aprobado el gasto correspondiente, con cargo al presupuesto municipal de 2026. El plazo de ejecución de los contratos ha quedado establecido entre los días ya citados de septiembre, que ya se erige como una de las citas destacadas para los placentinos y placentinas.

Del mismo modo, esta nueva edición de Plasencia Abierta ha quedado configurada con una programación que combina patrimonio, música, espectáculos y actividades participativas durante una noche en la que distintos espacios de la ciudad acogerán las propuestas aprobadas por el ayuntamiento.