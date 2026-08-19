Averías, calor y mantenimiento: Los ascensores del parking de la Isla en Plasencia vuelven a ser centro de debate

Los ascensores del parking de La Isla vuelven a estar en el punto de mira para los vecinos de Plasencia. Un usuario ha trasladado a través de redes sociales su preocupación después de asegurar que, "de nuevo", una persona quedó atrapada en uno de los elevadores del aparcamiento. Una situación que, según plantea, se habría producido en otras ocasiones.

El mensaje publicado pone el foco en la frecuencia con la que, a juicio del usuario, se producen averías y plantea varias cuestiones sobre el funcionamiento de los ascensores. Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia ha respondido alegando que las revisiones de estas instalaciones se encuentran al día, señalando que muchas de estas situaciones pueden estar motivadas por el calor extremo de estas semanas.

La visión de los usuarios

La preocupación expresada en redes se centra principalmente en la seguridad y el funcionamiento del servicio. El usuario plantea buscar el porqué de que los ascensores sufran incidencias con gran frecuencia y pone especial énfasis en el hecho de que algunas de ellas puedan producirse mientras las personas se encuentran dentro de los elevadores.

"¿Qué ocurre en los ascensores que con excesiva frecuencia están averiados y los vecinos quedan atrapados?", plantea en su publicación, en la que también relaciona la situación con las temperaturas que se están registrando estos días en Plasencia.

Junto a la cuestión de las averías, el ciudadano plantea una cuestión relacionada con la seguridad del recinto: si el espacio exterior de los dos ascensores y el parking disponen de cámaras de vigilancia y si estas se encuentran operativas para prevenir posibles actos vandálicos.

El ayuntamiento defiende que el mantenimiento está al día

Frente a estas dudas, el Ayuntamiento de Plasencia asegura que tanto el mantenimiento como las inspecciones de los ascensores se encuentran al día. El consistorio señala que las instalaciones cuentan con un seguimiento específico y que no existe un retraso en las revisiones previstas.

Además, según explica el órgano municipal, cuentan con una empresa especializada encargada de atender las averías e incidencias que puedan producirse en los ascensores. El servicio dispone de un tiempo de respuesta establecido para intervenir cuando se registra algún problema y tratar de restablecer el funcionamiento de los elevadores.

El calor, uno de los factores clave

En este contexto, el Ayuntamiento ha apuntado además a las altas temperaturas como uno de los factores clave que pueden provocar averías puntuales o incidencias en el funcionamiento de los ascensores. Relacionado con ello, el calor puede incidir en el funcionamiento de determinados componentes y generar problemas que obliguen a interrumpir temporalmente el servicio.

Así, mientras el debate ciudadano vuelve a poner el foco en la frecuencia de las averías y la experiencia de los usuarios, la respuesta municipal sostiene que las revisiones e inspecciones se encuentran realizadas y que existe un servicio especializado preparado para intervenir ante cualquier incidencia.

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El consistorio señala que el objetivo es que los ascensores recuperen su funcionamiento "con la mayor rapidez posible" cuando se produce algún fallo. La situación deja sobre la mesa dos perspectivas: la de los usuarios que reclaman conocer el origen y frecuencia de las incidencias y la municipal, que defiende que las instalaciones cumplen con su mantenimiento y que determinadas incidencias pueden estar relacionados con las temperaturas extremas.