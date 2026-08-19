Detenida una pareja en Plasencia por acumulación de varios hechos delictivos

La Policía Nacional ha detenido en Plasencia a un hombre y una mujer de 36 y 38 años, respectivamente, como presuntos responsables de varios hechos delictivos cometidos durante los meses de julio y agosto en distintas localidades de la provincia de Cáceres. Los arrestos se produjeron el pasado 15 de agosto, después de que ambos fueran localizados en la ciudad cuando circulaban en un vehículo que presuntamente acababan de sustraer en el municipio de Ahigal.

La intervención comenzó después de que los agentes recibieran un aviso sobre el robo con violencia de un vehículo a motor en Ahigal, cometido presuntamente por una pareja que había emprendido la huida en dirección a Plasencia. Ante la alerta, los indicativos disponibles establecieron varios dispositivos de control en las entradas a la ciudad para intentar localizar el turismo y a sus ocupantes.

La huida termina en una farola

Uno de estos controles permitió localizar el vehículo sustraído, en cuyo interior viajaban dos ocupantes, un hombre y una mujer. Sin embargo, ambos hicieron caso omiso a las indicaciones policiales y emprendieron la fuga por diferentes calles de Plasencia. La persecución se prolongó hasta que el conductor perdió el control del turismo y acabó chocando contra una farola en la calle Olivo.

Tras el impacto, los dos implicados abandonaron el vehículo y continuaron la huida a pie. Los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Plasencia lograron interceptarlos pocos minutos después y procedieron a su detención. En ese momento se les atribuyeron presuntamente los delitos de robo con violencia e intimidación y contra la seguridad vial.

El portavoz de prensa de la Policía Nacional, Raúl González, ha explicado que, una vez practicadas las detenciones, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Plasencia se hizo cargo de las diligencias correspondientes para determinar si los arrestados estaban relacionados con otros hechos delictivos.

Vehículos sustraídos para cometer otros delitos

Los investigadores comprobaron que los dos detenidos figuraban vinculados a varias investigaciones y que habían sido identificados como presuntos responsables de diferentes delitos cometidos durante los meses de julio y agosto. De esta forma, la investigación permitió ampliar los hechos que se les atribuyen más allá del robo cometido hace unos días.

Entre ellos figura un delito de apropiación indebida de un vehículo que había sido alquilado y que no fue devuelto en la fecha prevista. Según la investigación, este turismo habría sido utilizado posteriormente para cometer un hurto.

A la pareja también se le imputa el robo o hurto de uso de otro vehículo que habría sido empleado para sustraer una importante cantidad de material metálico y para cometer un robo con fuerza en un establecimiento situado junto a la piscina natural de Abadía.

A estos hechos se suman otros dos robos de vehículos cometidos en localidades cercanas, además del robo con violencia e intimidación ocurrido en Ahigal y el delito contra la seguridad vial relacionado con la posterior huida por las calles de Plasencia.

Una cuenta de mensajería para pedir dinero

La investigación también ha permitido atribuir a la mujer otros dos delitos: en concreto, se le imputa un delito de revelación de secretos y otro de estafa después de que, presuntamente, sustrajera un teléfono móvil y utilizara una cuenta de mensajería para ponerse en contacto con personas del entorno de la víctima.

Según la Policía Nacional, la detenida habría utilizado datos e imágenes personales de la víctima para hacerse pasar por ella y solicitar dinero a sus contactos. Las peticiones se realizaban con la excusa de necesitar ayuda urgente, lo que habría permitido incorporar estos hechos a la investigación desarrollada por los agentes de Policía Judicial.

El varón ingresa en prisión

Tras completar las diligencias y tramitar el correspondiente atestado, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que finalmente ha decretado el ingreso en prisión del varón.

La investigación policial ha permitido relacionar así a la pareja con varios delitos cometidos en diferentes localidades de la provincia, entre ellos robos de vehículos que, presuntamente, habrían sido utilizados posteriormente para desplazarse y llevar a cabo otros hechos delictivos.