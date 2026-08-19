Plasencia invertirá 11.000 euros en actividades para la mujer y la igualdad

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado una nueva línea de subvenciones dotada con 11.000 euros para apoyar las actividades desarrolladas por las asociaciones de mujeres y todas aquellas iniciativas vinculadas a la igualdad de género durante 2026.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a las bases y a la convocatoria de estas ayudas en su sesión del pasado 7 de agosto, tras recibir el informe jurídico y la fiscalización favorable de la Intervención municipal.

Subvenciones para 2026

La medida se enmarca en el expediente municipal 2026/5330F, y tiene como finalidad otorgar subvenciones destinadas a las actividades que desarrollen las asociaciones de mujeres durante el presente ejercicio. El borrador de las bases y la convocatoria había sido firmado por la Concejalía Delegada de Igualdad el pasado 24 de julio.

El informe jurídico incorporado al expediente señala que las ayudas se ajustan a la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Plasencia y a la Ley General de Subvenciones. Además, la convocatoria figura incluida en la ampliación del Plan Estratégico de Subvenciones de 2026, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 14 de julio.

En este sentido, la Concejalía de Igualdad ha solicitado el correspondiente informe de consignación y retención de crédito a la Intervención Municipal, que ha fijado una cuantía de 11.000 euros para esta convocatoria.

Publicación de la convocatoria

Con la aprobación de la propuesta, el consistorio ha decidido sacar adelante las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a las actividades que desarrollen las asociaciones de mujeres durante 2026. La propuesta había recibido el 5 de agosto una “fiscalización de conformidad” por parte de la Intervención municipal.

El acuerdo contempla también la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y, a través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones, la difusión de su extracto en el mismo boletín. De esta forma, la convocatoria continuará ahora con el procedimiento establecido para hacer públicas estas ayudas.

Una unidad específica para las subvenciones

El expediente ha puesto además sobre la mesa la necesidad de reforzar la estructura administrativa encargada de tramitar este tipo de ayudas. El propio informe jurídico ha evidenciado que actualmente no existe una “Unidad o Dependencia específica” que se ocupe de gestionar las subvenciones convocadas por el Ayuntamiento.

Por este motivo, la Junta de Gobierno Local ha decidido “instar a la creación" de un organismo específico que tramite las subvenciones convocadas por el propio Ayuntamiento de Plasencia, una medida que figura expresamente entre los acuerdos aprobados.

Aprobación de la propuesta por unanimidad

Siguiendo esta estela, se conoce que la aprobación de estas ayudas se ha producido por unanimidad de los asistentes a la Junta de Gobierno Local, que ha asumido en sus propios términos la propuesta presentada desde la Concejalía Delegada de Igualdad.

La convocatoria parte de una providencia de inicio firmada por la Concejala Delegada de Igualdad el 24 de julio, que puso en marcha la tramitación administrativa de estas subvenciones. Posteriormente, el secretario general del ayuntamiento emitió el informe jurídico favorable a las bases y la convocatoria, que finalmente han recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno Local.

Esta nueva convocatoria se suma así a la red de ayudas y recursos que el consistorio del municipio destina al impulso de la igualdad y al apoyo de las mujeres, reforzando el respaldo municipal al trabajo que desarrollan las asociaciones de la ciudad y a las iniciativas que contribuyen a avanzar en materia de igualdad de género.