Una cafetería, una oficina bancaria y una inmobiliaria: estos son los nuevos negocios que se instalarán en Plasencia

Plasencia ha dado nuevos pasos para la implantación de actividades económicas en distintos puntos de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado varias comunicaciones y autorizaciones vinculadas a la creación de nuevos establecimientos y usos comerciales, entre ellos una cafetería, una oficina bancaria y una oficina de información y venta inmobiliaria.

Las nuevas actividades se ubicarán en diferentes zonas de Plasencia y han recibido el visto bueno municipal tras los correspondientes informes técnicos y urbanísticos. Entre las actuaciones destaca la apertura de una cafetería en la avenida placentina Virgen del Puerto.

Una cafetería y una oficina bancaria

Uno de los asuntos aprobados afecta a la implantación de una nueva cafetería ubicada en la avenida Virgen del Puerto. La actividad ha sido analizada dentro del expediente municipal y contempla un aforo máximo de 57 personas. De esta manera, el ayuntamiento ha dado la luz verde administrativa correspondiente para que este nuevo establecimiento pueda desarrollar su actividad en la ciudad.

De igual forma, a Junta de Gobierno Local también ha aprobado la comunicación previa para la instalación de una oficina bancaria de Caja Rural de Extremadura en la avenida Alfonso VIII. Según recoge el expediente, la actividad se desarrollará en un local con una superficie declarada de 180 metros cuadrados. Así, la propuesta ha sido sometida a los correspondientes informes municipales antes de recibir la aprobación.

La incorporación de esta nueva actividad supone otro de los movimientos recogidos en dicha sesión de Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 7 de agosto de 2026, dentro de los asuntos relacionados con Urbanismo.

Una nueva inmobiliaria en la avenida Mazuela

Otro de los expedientes aprobados corresponde a una oficina de información y venta inmobiliaria que se instalará en la avenida Mazuela, número 1, bajo, puerta 2.

La comunicación previa ha sido presentada bajo la representación de Sky Line Residencial, S.L., para ejercer esta actividad en el inmueble. El expediente señala también que el local cuenta con una superficie de 234 metros cuadrados.

El informe de compatibilidad urbanística ha considerado la actuación compatible con el planeamiento vigente. En concreto, el documento municipal señala que el inmueble se encuentra en suelo urbano consolidado y que el uso previsto concuerda con el planeamiento, a falta de la documentación y autorizaciones sectoriales que correspondan.

Visto bueno municipal

Los expedientes aprobados muestran la variedad de actividades que se están tramitando en diferentes zonas de Plasencia. En el caso de la oficina inmobiliaria de la avenida Mazuela, el informe técnico ha concluido que "la actividad se considera compatible" con el planeamiento urbanístico vigente, según recoge, de manera literal, la documentación municipal.

Con estas aprobaciones, Plasencia ha dado luz verde a nuevas actividades que amplían la presencia de establecimientos comerciales y de servicios en distintos puntos de la ciudad, pendientes en cada caso del cumplimiento de los requisitos y autorizaciones que correspondan.