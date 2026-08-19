Trafico valorará la aptitud psicofísica de una mujer de Plasencia por conducir bajo un "comportamiento desorientado"

La Policía Local de Plasencia ha remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico un informe para que valore la aptitud psicofísica de una conductora que se vio implicada en un accidente de circulación el pasado 7 de agosto en la avenida Martín Palomino.

Durante la intervención, los agentes observaron en la conductora un "comportamiento desorientado y dificultades para mantener una comunicación normal y coherente", por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Virgen del Puerto para recibir atención sanitaria.

El informe ya ha sido remitido

A raíz de lo observado durante la intervención, la Policía Local ha decidido poner estos hechos en conocimiento de la autoridad competente mediante un informe dirigido a la Jefatura Provincial de Tráfico. El objetivo es que sea este organismo el que determine si existen motivos para realizar nuevas comprobaciones sobre las condiciones de la conductora.

La actuación policial se encuentra respaldada por el Reglamento General de Conductores, que contempla la posibilidad de que los agentes comuniquen a las jefaturas de Tráfico aquellas circunstancias que puedan suscitar dudas sobre las aptitudes psicofísicas necesarias para conducir. En este caso, el informe recoge las circunstancias observadas por los agentes durante su intervención en el accidente.

Ahora la decisión corresponde a Tráfico

A partir de este momento, será la Jefatura Provincial de Tráfico la que tenga que determinar los siguientes pasos. Según la información facilitada por la Policía Local, este organismo deberá decidir, dentro de sus competencias, si procede realizar las comprobaciones oportunas y, en su caso, valorar si la conductora mantiene las condiciones psicofísicas exigibles para conservar en vigor su permiso de conducción.

Por el momento, no consta que esa valoración se haya realizado ni que Tráfico haya adoptado una decisión sobre el permiso de la conductora. El ayuntamiento ha informado únicamente de la remisión del informe, por lo que cualquier eventual comprobación, revisión de las condiciones psicofísicas o decisión respecto al permiso queda ahora en manos de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De esta forma, la intervención de los agentes no supone por sí misma la retirada o suspensión del permiso de conducción, sino la comunicación de unas circunstancias que han considerado relevantes para que el organismo competente determine si es necesario actuar. Será Tráfico, por tanto, quien deberá evaluar la situación y decidir si corresponde iniciar las comprobaciones previstas en la normativa.

Prevención y seguridad vial

Con esta actuación, la Policía Local ha reforzado su labor de prevención y seguridad vial, trasladando a la autoridad competente cualquier situación que pueda generar dudas sobre las condiciones necesarias para conducir con seguridad.

El procedimiento iniciado tras el accidente del 7 de agosto queda así pendiente de la actuación de Tráfico, que deberá determinar si existen elementos suficientes para realizar nuevas comprobaciones sobre la aptitud psicofísica de la conductora y, en función de sus resultados, si mantiene las condiciones exigidas para continuar al volante.