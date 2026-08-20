Festival Folk Plasencia
Arranca Folk Plasencia con tres noches de música y tradición en Torre Lucía
El festival celebra sus 30 años con una programación gratuita que reunirá hasta el sábado a artistas extremeños, nacionales e internacionales y llenará la ciudad de música de raíz
El Festival Internacional Folk de Plasencia arranca su trigésima edición con tres noches de conciertos en Torre Lucía. La cita, que se prolongará hasta el sábado 22 de agosto, vuelve a convertir este espacio en el escenario de una programación que combina música de raíz extremeña con propuestas nacionales e internacionales.
Los conciertos comenzarán cada noche a las 21.30 horas y tendrán entrada gratuita. A las actuaciones se sumarán los tradicionales pasacalles por el centro de Plasencia y los talleres de baile y balfolk que se desarrollarán en el Centro Cultural Las Claras.
Una vuelta especial a Plasencia
Una de las actuaciones programadas será la protagonizada por Los Niños de los Ojos Rojos, que regresan a Torre Lucía este sábado para presentar su quinto trabajo discográfico, titulado "Hard Folk". La formación cacereña cumple 25 años y ha llevado su particular mezcla de estilos por escenarios de Europa y América tras cerca de un millar de conciertos.
David Lerman, uno de sus integrantes, ha destacado el vínculo de la banda con la ciudad: "Plasencia es un sitio especial", ha señalado, antes de remarcar que la localidad "lucha por las raíces, por la música de raíz, el folk", un género con el que el grupo se siente identificado.
Héctor Alviz, compositor y otro de sus miembros, ha reivindicado también el papel del festival como plataforma para los grupos extremeños: "Es muy importante que citas como Folk Plasencia sirvan para presentar nuevos trabajos", ha señalado, al tiempo que ha reclamado un mayor apoyo a la cultura en la región.
Collado Project abrirá las actuaciones de hoy
La primera jornada arranca con Collado Project, formación de Castilla-La Mancha que combina instrumentos y voces vinculados a la música popular. Después llegará el turno de Acetre, uno de los grandes referentes del folk extremeño, que presentará su último trabajo, Cantos veniales.Posteriormente se dará paso a El Nido.
El viernes 21, Karmento será la encargada de abrir la programación con su propuesta vinculada a la memoria rural y las raíces manchegas. Después llegará Breabach, uno de los grandes nombres internacionales del cartel y referente del folk celta escocés. Finalmente, la jornada terminará con Afrosideral, proyecto del artista cubano Kumar Sublevao-Beat, que fusiona tradición afrocubana, electrónica, jazz, hip hop y ritmos afrocaribeños.
Los Niños de los Ojos Rojos, protagonistas del sábado
La última jornada comenzará con La Man Encantada, formación procedente de Occitania y vinculada al movimiento balfolk europeo. Su actuación estará relacionada con los talleres de baile programados durante el festival.
Después llegará uno de los momentos más esperados de esta edición: el regreso de Los Niños de los Ojos Rojos. Tras ellos, el punto y final de la jornada lo pondrán Kumpania Algazarra, formación portuguesa que llevará a Torre Lucía una propuesta cargada de ritmos balcánicos, latinos, afrobeat, klezmer, ska y música gitana.
El festival también sale a las calles
La programación no se limitará a Torre Lucía. Los pasacalles de la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar recorrerán el centro de Plasencia durante las tres jornadas a partir de las 20.30 horas, como antesala de los conciertos.
Además, el Centro Cultural Las Claras acogerá dos talleres gratuitos a las 11.30 horas. El viernes se celebrará uno dedicado a los bailes de raíz y el sábado otro de balfolk. Ambos serán de acceso libre y no tendrán limitación de aforo.
Con esta programación, Folk Plasencia afronta sus 30 años manteniendo la fórmula que ha marcado su trayectoria: combinar tradición y nuevas propuestas, con presencia extremeña, nacional e internacional y una programación abierta al público. Una celebración que, durante tres noches, volverá a situar a Plasencia como punto de encuentro para los amantes de la música de raíz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenida una pareja en Plasencia por acumulación de varios hechos delictivos
- Una cafetería, una oficina bancaria y una inmobiliaria: estos son los nuevos negocios que se instalarán en Plasencia
- Las academias de Plasencia bajan la persiana en verano: los campamentos educativos toman el relevo
- Una bacteria y un reto viral: la Piscina Municipal de Plasencia cierra su vaso grande y genera debate entre los vecinos
- Clara Rodríguez, presidenta de la JEC: 'Somos la generación más preparada y no podemos acceder a trabajos estables
- Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia
- Plasencia rechaza una pantalla LED publicitaria en pleno casco histórico por incumplir la normativa municipal
- La pasarela alternativa para acceder a la Vía Verde de Plasencia ya es una realidad: comienza su instalación sobre la N-630