Arranca Folk Plasencia con tres noches de música y tradición en Torre Lucía

El Festival Internacional Folk de Plasencia arranca su trigésima edición con tres noches de conciertos en Torre Lucía. La cita, que se prolongará hasta el sábado 22 de agosto, vuelve a convertir este espacio en el escenario de una programación que combina música de raíz extremeña con propuestas nacionales e internacionales.

Los conciertos comenzarán cada noche a las 21.30 horas y tendrán entrada gratuita. A las actuaciones se sumarán los tradicionales pasacalles por el centro de Plasencia y los talleres de baile y balfolk que se desarrollarán en el Centro Cultural Las Claras.

Una vuelta especial a Plasencia

Una de las actuaciones programadas será la protagonizada por Los Niños de los Ojos Rojos, que regresan a Torre Lucía este sábado para presentar su quinto trabajo discográfico, titulado "Hard Folk". La formación cacereña cumple 25 años y ha llevado su particular mezcla de estilos por escenarios de Europa y América tras cerca de un millar de conciertos.

David Lerman, uno de sus integrantes, ha destacado el vínculo de la banda con la ciudad: "Plasencia es un sitio especial", ha señalado, antes de remarcar que la localidad "lucha por las raíces, por la música de raíz, el folk", un género con el que el grupo se siente identificado.

Héctor Alviz, compositor y otro de sus miembros, ha reivindicado también el papel del festival como plataforma para los grupos extremeños: "Es muy importante que citas como Folk Plasencia sirvan para presentar nuevos trabajos", ha señalado, al tiempo que ha reclamado un mayor apoyo a la cultura en la región.

Collado Project abrirá las actuaciones de hoy

La primera jornada arranca con Collado Project, formación de Castilla-La Mancha que combina instrumentos y voces vinculados a la música popular. Después llegará el turno de Acetre, uno de los grandes referentes del folk extremeño, que presentará su último trabajo, Cantos veniales.Posteriormente se dará paso a El Nido.

El viernes 21, Karmento será la encargada de abrir la programación con su propuesta vinculada a la memoria rural y las raíces manchegas. Después llegará Breabach, uno de los grandes nombres internacionales del cartel y referente del folk celta escocés. Finalmente, la jornada terminará con Afrosideral, proyecto del artista cubano Kumar Sublevao-Beat, que fusiona tradición afrocubana, electrónica, jazz, hip hop y ritmos afrocaribeños.

Los Niños de los Ojos Rojos, protagonistas del sábado

La última jornada comenzará con La Man Encantada, formación procedente de Occitania y vinculada al movimiento balfolk europeo. Su actuación estará relacionada con los talleres de baile programados durante el festival.

Después llegará uno de los momentos más esperados de esta edición: el regreso de Los Niños de los Ojos Rojos. Tras ellos, el punto y final de la jornada lo pondrán Kumpania Algazarra, formación portuguesa que llevará a Torre Lucía una propuesta cargada de ritmos balcánicos, latinos, afrobeat, klezmer, ska y música gitana.

Festival Folk de Plasencia, en 2025. / Toni Gudiel

El festival también sale a las calles

La programación no se limitará a Torre Lucía. Los pasacalles de la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar recorrerán el centro de Plasencia durante las tres jornadas a partir de las 20.30 horas, como antesala de los conciertos.

Además, el Centro Cultural Las Claras acogerá dos talleres gratuitos a las 11.30 horas. El viernes se celebrará uno dedicado a los bailes de raíz y el sábado otro de balfolk. Ambos serán de acceso libre y no tendrán limitación de aforo.

Con esta programación, Folk Plasencia afronta sus 30 años manteniendo la fórmula que ha marcado su trayectoria: combinar tradición y nuevas propuestas, con presencia extremeña, nacional e internacional y una programación abierta al público. Una celebración que, durante tres noches, volverá a situar a Plasencia como punto de encuentro para los amantes de la música de raíz.