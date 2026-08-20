Fernando Triviño, cantante: "La vida me llevó a Plasencia y agradezco a esta ciudad todas las posibilidades que me ha brindado"

Fernando Triviño (Badajoz, 49 años) lleva más de treinta años ligado a Plasencia, una ciudad a la que llegó en 1994 y que, pese a haber nacido en Badajoz, considera fundamental en su trayectoria personal y artística. Desde sus primeros pasos como cantante, cuando apenas tenía siete años, hasta su actual etapa como compositor, el artista extremeño ha construido una carrera marcada por la canción melódica y romántica y por la influencia de grandes nombres de la música.

Ahora afronta una nueva etapa creativa después de presentar en la Feria del Libro de Plasencia su último disco, "Fernando Triviño le canta a José María Calderón y Galán". Un proyecto que supone, según ha explicado, "un paso adelante en su trayectoria como autor de sus propias canciones" y también un guiño a la ciudad que le ha acompañado durante buena parte de su vida.

Un niño con traje de mariachi

Sus primeros recuerdos musicales se remontan a los siete años, cuando comenzó a cantar en fiestas familiares. Por aquel entonces, el artista mexicano Pedrito Fernández era uno de sus grandes referentes y llegó incluso a recibir un traje de mariachi y un sombrero mexicano para sus actuaciones ante familiares y amigos.

En su entorno familiar también estaban muy presentes las canciones de Rocío Dúrcal y Julio Iglesias, aunque con el paso de los años fue ampliando sus referencias y descubriendo la música de las décadas de los 50, 60, 70 y 80. Triviño asegura que terminó empapándose de diferentes estilos, aunque siempre mantuvo una especial predilección por la canción melódica romántica.

Por supuesto que Extremadura me ha influenciado a la hora de hacer canciones. En muchos de mis temas, la naturaleza es la protagonista Fernando Triviño — Cantante

El momento en el que entendió que la música podía convertirse en una profesión llegó más adelante, cuando comenzó a estudiar guitarra con el cacereño José Antonio Conde, al que define como "un gran guitarrista" y ganador de un premio nacional de guitarra. Desde aquellas primeras clases tuvo claro que quería dedicarse profesionalmente a la música.

Fernando Triviño ensayando con la guitarra / Archivo del autor

Julio Iglesias y una trayectoria entre grandes nombres

Entre todas sus influencias, Julio Iglesias ocupa un lugar especialmente destacado. Triviño explica que su música ha sido "la que más me ha llenado musicalmente" y destaca la importancia de los compositores que trabajaron para el artista, entre ellos Manuel de la Calva, Ramón Arcusa, Rafael Ferro, Roberto Livi y Manuel Alejandro.

A lo largo de su carrera también ha pasado por orquestas, concursos y programas de televisión y ha desarrollado diferentes proyectos vinculados a la música. Entre los momentos profesionales que recuerda con mayor emoción se encuentra su trabajo junto a Paco Ortega, que considera "uno de los más grandes momentos" de todo su desarrollo musical.

Extremadura también está en su música

La relación con el territorio extremeño no se limita a su trayectoria personal. El propio Triviño reconoce que Extremadura ha influido directamente en su forma de crear y que la naturaleza de la región se ha convertido en protagonista de algunas de sus canciones.

Entre ellas menciona "Flor de Valle", "Talán de la Noche" y "Cibuño de Amanecer", una composición dedicada al color natural de esta tierra. También recuerda "El Necito de la Plaza", una canción de carácter reivindicativo, y "Héroes con Sirena", creada a raíz de los incendios y dedicada a los bomberos, a quienes considera los héroes de estas situaciones.

De interpretar a crear sus propias canciones

Su trayectoria ha dado ahora un nuevo giro con la composición: "Es un camino nuevo que he tomado", ha señalado. Además, apunta que el impulso creativo desarrollado durante los últimos años le ha permitido abrirse camino como autor de sus propias canciones.

Ese proceso le ha llevado a crear el álbum dedicado al poeta José María Calderón y Galán, un trabajo que decidió presentar en Plasencia durante la Feria del Libro de este año. Para el cantante, la elección de la ciudad tiene también un significado especial después de tantos años vinculado a ella.

Una ventana abierta a los Grammy

Su trayectoria también le ha permitido dar el salto al ámbito internacional. Desde 2022 es miembro y jurado de los Latin Grammy, una experiencia que, según explica, le ha abierto "una posibilidad enorme de contactos" con artistas nominados y ganadores de estos reconocimientos.

Para el cantante, formar parte de este entorno supone también la oportunidad de conocer y conversar con artistas de relevancia internacional y mantener abierta la posibilidad de futuras colaboraciones.

Nuevos escenarios y colaboraciones

A sus más de treinta años de trayectoria todavía le quedan objetivos por cumplir. Triviño asegura que mantiene "muchas actividades musicales" que le gustaría desarrollar y, especialmente, que le ilusiona poder colaborar con otros artistas que han sido importantes en su vida.

También mira hacia fuera de España y reconoce que le gustaría cantar en escenarios de diferentes países. Mientras llegan esos nuevos proyectos, asegura que continúa "agradeciendo a la vida cada posibilidad que me ofrece", convencido de que todavía le quedan muchos caminos por recorrer dentro de la música.